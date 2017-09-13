Как посетители разрушают «Зарядье»
Парк за 14 млрд рублей оказался не готов к наплыву посетителей
Парк «Зарядье» открыли для посетителей в понедельник и буквально через несколько часов стала появляться информация об ущербе, который гости наносят парку
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Теперь посетителей просят по громкой связи не разрушать новое место для отдыха. За гостями следят не только с помощью камер, но и полиции
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Также в парке поставили таблички с требованием не ходить по газонам
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О проблемах в «Зарядье» стало известно через несколько часов после открытия парка. В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. Тоже самое произошло и с Медиацентром — там треснуло световое окно
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Начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин рассказал «Комсомольской правде», что стеклянную «кору» и окно уже начали менять
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Как отметили в «Мосинжпроекте» (компания отвечала за строительство парка), стекла были спроектированы по специальной технологии и разного размера. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола
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В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства светопрозрачной конструкции, заявили, что, если на стекло бросить камень, то, конечно, появятся трещины. Поверхность «коры» состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не ранят людей
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«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», - заявил Сафиуллин
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Уничтожено 30% зеленого покрова
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Сильнее всего вытоптаны газоны в зоне северного ландшафта
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По словам Сафиуллина, отдыхающие не только наступают на траву и редкие мхи, но и просто уносят часть ландшафта с собой
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«Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», - говорил Сафиуллин «Комсомольской правде»
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По данным парка, для замены украденных растений придется покупать около 10 000 новых
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«Зарядье» создано на принципах ландшафтного урбанизма: люди могут ходить, где угодно, а растения растут свободно
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В парк уже привезли новые рулоны газона
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Для некоторых посетителей парка новые ограничения оказались неожиданными
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Предупреждение для особо изобретательных вандалов
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Посетителям разрешается сидеть на траве
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За порядком в парке следят сотрудники полиции и Росгвардии
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Директор парка Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд и относиться бережнее к природе
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«Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть «Зарядье» к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок», - отметил он. По его словам, обидно видеть подобное отношение к объектам парка и зеленым насаждениям
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На строительство парка было потрачено 14 млрд рублей. Об этом говорил первый вице-мэр Москвы Марат Хусунуллин
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