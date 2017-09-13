Как посетители разрушают «Зарядье»

Евгений Разумный / Ведомости

О проблемах в «Зарядье» стало известно через несколько часов после открытия парка. В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. Тоже самое произошло и с Медиацентром — там треснуло световое окно

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