Почему «Зарядье» разделило москвичей на два лагеря

Парк «Зарядье» – сложносочиненное пространство Евгений Разумный / Ведомости

Свято место у Кремлевских стен долго пустовало. Но теперь ожило. Парк «Зарядье» открыли ко Дню города, т. е. скоропалительно, незаконченным. Одно из центральных его зданий – филармонии – не достроено, в некоторых местах остались мелкие недоделки вроде привычно плохо выложенной плитки. Но главное – не выросли еще посаженные растения, не разбиты цветники, так что парк пока довольно голый, с рядами жидких березок и лугом, по нему можно бегать, но уже невозможно лежать. Так что засияет он во всей красе в светлом будущем, а оно, как всегда, не за горами. Но и сейчас с парком все ясно – концепция, идеология, культурное значение, место в городе.

Парки во все времена соответствовали стилю эпохи, ее философии, строго регламентированные парки барокко совсем не то, что подражающие природе английские парки эпохи романтизма. Ну и ближе к нам Парк Горького и ВДНХ – ясные символы сталинского стиля. В Зарядье парк современный, такого ненавязчивого хайтека, и хотя строился по выигравшему конкурс проекту американского архитектурного бюро Diller Scofidio + Renfo (DS+R), но авторским коллективом под руководством главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова. Так что он вполне традиционен для Москвы модернистской.

Во-первых, формами – «стеклянная кора», купол над холмом, он же крыша филармонии, перекликается с «кастрюлей» Дома музыки на Красных холмах. Во-вторых, гигантоманией, не размерами парка, они относительно скромны, а задачами: «Круглый год 24 часа в сутки сюда смогут приходить 12 млн человек» – так написано на сайте парка. Расчет на суточное времяпрепровождение населения мегаполиса, мягко говоря, странен. В-третьих, неуважением к историческому окружению. Градозащитники предъявляют длинный список претензий к парку, заменяющему естественный ландшафт искусственным, нарушающему правовые ограничения охранной зоны Кремля. Но все эти тонкости мало кого волнуют (хотя должны были бы), когда главное из нарушений у всех на виду – это дуга парящего над Москвой-рекой моста.

В лучшем виде Во время экскурсии по парку Александр Кибовский, руководитель департамента культуры Москвы, не выключил микрофона, так что было слышно, как он говорит кому-то после просмотра видеофильма о Москве: «У вас там крыша у Большого театра ржавая, покрасьте».

Именно он вызвал возмущение москвичей, проклинающих в соцсетях уродливую подкову, а заодно и парк. Говорят, что мост то появлялся, то исчезал в проекте на стадии согласований и даже строительства. Но победило тщеславие – не будь нависающей над рекой конструкции, нагло нарушающей вид на Москву-реку с Каменного моста и пугающей плывущих на речных трамвайчиках отдыхающих, яростных споров о Зарядье не было бы. Парк спланирован и выстроен неплохо, и, безусловно, он наименьшее из зол, которое могло бы на этом месте возвышаться. Понятно, что это не аргумент, и многим хватило бы просто парка, без искусственного ландшафта, познавательного природного зонирования, с не таким большим рестораном, но мы же знаем, что это невозможно: надо же и деньги зарабатывать.

Парящий мост, как и Дворец съездов, – это вызов современного архитектора Кремлю, его слава, пусть для кого-то и Геростратова. Поклонников моста, а их немало, восхищает вид, открывающийся с него на Кремль. Вот Мопассан говорил, что лучшее место в Париже – на Эйфелевой башне, потому что ее как раз оттуда и не видно, так же с мостом: на нем все вокруг прекрасно, а сам он смотрится слоном в посудной лавке. Но в эпоху селфи и всеобщего взгляда на мир через экран смартфона возможность красиво запечатлеться на фоне золотых куполов чрезвычайно важное достоинство. Ну и никуда не ведущий мост, ложная переправа – это, конечно, прямой наследник никогда не стрелявшей (не царское это дело) пушки и самого большого, а потому так и не зазвонившего колокола.

Если формы у парка интернациональные, то содержание патриотическое. В медиацентре демонстрируется круговая видеоинсталляция, где история Москвы представляется как исключительно победительная, пожар 1812 г., конечно, присутствует (даже дым с потолка валит), но о том, что город сдался Наполеону, ни слова. А в рекламном ролике к видовому фильму, показывающему столицу с высоты полета вертолета, достопримечательности перечислены в новом порядке – Большому театру предшествует храм Христа Спасителя и памятник святому Владимиру. В светлом будущем, которое не за горами, будет снят фильм о России, он тоже, сомнений нет, расскажет о победах. Позитивность, бодрый оптимизм и уверенный патриотизм роднит парк с ВДНХ.

Архитектура, в том числе и парковая, самое правдивое из искусств. Парк «Зарядье» прямо говорит о нынешнем курсе страны и города на современность и бодрость, на здоровый и познавательный отдых, но и выдает пренебрежение прошлым, нежелание серьезно относиться к истории, его ландшафт искусственный, не натуральный. Ну и по духу он вполне традиционен.-

Как устроено «Зарядье» – новый главный парк Москвы