Путин посетил открывшийся сегодня парк «Зарядье»

Президент России Владимир Путин посетил парк «Зарядье», который открылся сегодня в центре Москвы. Он приехал в парк за рулем гольф-кара, вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Президент осмотрел археологические находки, которые были обнаружены при строительстве парка. Самые старые из них относятся ко II-III тысячелетию до н. э.

Затем Путин посмотрел в кинотеатре восьмиминутный фильм с «эффектом присутствия» «Полет над Москвой». «Я смог даже посмотреть свой дом сверху», — сказал Путин после просмотра.

Еще одной точкой маршрута стал Парящий мост. Он представляет собой вылетную консоль без опор и поддерживающих конструкций, которая простирается над нижней набережной и Москвой-рекой на высоте 15 м. Мост задумывался как смотровая площадка с панорамным видом на Кремль, набережную и парк.

«Зарядье» — первый парк, построенный в границах Бульварного кольца в Москве. Его хотят сделать флагманским парком страны. Строительство велось 2,5 года и обошлось в 14 млрд руб.