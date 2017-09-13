В «Зарядье» рассказали о разрушении парка посетителями

По данным парка «Зарядье», для замены придется покупать около 10 000 новых растений
Е. Разумный / Ведомости
В парке «Зарядье» за три дня вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. О разрушениях в новом парке «Комсомольской правде» рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игорь Сафиуллин. Он признался, что нагрузка на парк в первые дни работы в несколько раз превысила проектные расчеты.
«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», - пожаловался Сафиуллин.
По его словам, отдыхающие не только наступают на траву и редкие мхи, но и просто уносят часть ландшафта с собой. «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», - говорит Сафиуллин.
По данным парка «Зарядье», для замены придется покупать около 10 000 новых растений. В парке установили таблички «По газонам не ходить» и по громкой связи постоянно просят посетителей не разрушать новое место для отдыха.
В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. Тоже самое произошло и с Медиацентром — там треснуло световое окно.
Сафиуллин рассказал, что стеклянную «кору» и окно уже начали менять. Как отметили в «Мосинжпроекте» (компания отвечала за строительство парка), стекла были спроектированы по специальной технологии и разного размера. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола.
В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства светопрозрачной конструкции, заявили, что, если на стекло бросить камень, то, конечно, появятся трещины. Поверхность «коры» состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не ранят людей.
Открытие парка «Зарядье» было приурочено к Дню города 9 сентября. Первыми его посетили школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для все желающих парк официально открыли 11 сентября.
Площадь объекта составляет 130 000 кв. м. Это первый крупный парк, созданный в Москве за последние 50 лет, отмечает ТАСС. «Зарядье» создано на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. Посетителям разрешается сидеть на траве. В парке есть филармония, парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и Медиацентр. Вход в парк бесплатный и круглосуточный.
Как устроен парк «Зарядье»
Евгений Разумный / Ведомости
К 870-летию Москвы в городе открыли новый парк — «Зарядье». Он расположен в пяти минутах ходьбы от Кремля, это первый новый парк в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет
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Евгений Разумный / Ведомости
«Зарядье» занимает площадь 10,2 га. На его территории находятся 11 объектов культурного наследия и 12 специально возведенных строений. На фото: вход в подземный музей «Зарядье», где хранятся артефакты, найденные на территории Москвы
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Зарядье» можно увидеть ландшафты четырех природных зон России — среднюю полосу России, Север, степь и луга. Природу средней полосы России представили смешанным лесом (на фото), хвойными лесами, березовой рощей и прибрежным лесом
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Евгений Разумный / Ведомости
Одна из самых сложных конструкций — парящий мост протяженностью 244,4 м. Во время испытаний мост выдержал тестовые нагрузки 240 т. Это означает, что единовременно на смотровой площадке смогут находиться около 3000-4000 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
Другое сложнейшее инженерное сооружение — «стеклянная кора»: «крыша» из стеклянных треугольников, накрывающая Большой амфитеатр
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Евгений Разумный / Ведомости
В парк интегрированы 11 архитектурных объектов культурного наследия. Среди них — собор Знаменского монастыря
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Евгений Разумный / Ведомости
Вид на ночное «Зарядье» из окон отеля «Балчуг Кемпински Москва», расположенного напротив
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Евгений Разумный / Ведомости
Строительство завершено в рекордные сроки — за 2,5 года. Оно обошлось в 14 млрд руб., рассказал сегодня заммэра по вопросам градостительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кое-где остались небольшие недоделки, например с торца Заповедного посольства
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Евгений Разумный / Ведомости
Для создания парка потребовалось 62 000 кв. м зеленых насаждений. В «Зарядье» высажено более 1 млн растений, в том числе 760 деревьев и 7000 кустарников. На фото: еще одна из природных зон России — луга
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Евгений Разумный / Ведомости
Прибрежный лес (ландшафт средней полосы России) высажен у набережной
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Евгений Разумный / Ведомости
Березовая роща — также часть ландшафта средней полосы России
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Евгений Разумный / Ведомости
Северный ландшафт представлен в двух пространствах парка
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Евгений Разумный / Ведомости
Детская площадка
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Евгений Разумный / Ведомости
Малый (на фото) и Большой амфитеатры рассчитаны на 400 и 1560 мест
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Евгений Разумный / Ведомости
В концертном зале еще продолжаются строительные работы. По завершении здесь будет зал с двумя сценами и трансформируемым партером
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один объект, работа над которым продолжается, — отель. Сроки его открытия пока неизвестны
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Евгений Разумный / Ведомости
Медиацентр — комплекс, который включает информационный центр для туристов, комплекс для показа фильмов, цифровой медиакомплекс с панорамным экраном, выставочный зал и медиастудию
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Евгений Разумный / Ведомости
Аттракцион «Машина времени» входит в структуру медиацентра
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Евгений Разумный / Ведомости
В научно-познавательном центре парка открыт флорариум — подземная оранжерея под стеклянной светопроницаемой крышей
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Евгений Разумный / Ведомости
Во время работ часть разбросанных фрагментов Китайгородской стены была перенесена в центр в качестве отделки
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Евгений Разумный / Ведомости
В подземном музее «Зарядье» расположен интерактивный археологический музей, где находятся инсталляции с видами Москвы и археологические находки, найденные на территории Москвы
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Евгений Разумный / Ведомости
Заповедное посольство — научно-познавательный центр, где будут проводить конференции, лекции, семинары по биотехнологиям, микробиологии, генетике, экологии и географии
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Евгений Разумный / Ведомости
«Стеклянная кора» и видовой холм
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Евгений Разумный / Ведомости
Под «Стеклянной корой» находится зона с регулируемым микроклиматом и вечнозелеными растениями субтропиков
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Евгений Разумный / Ведомости
Под ней также расположена смотровая площадка с панорамным видом
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Евгений Разумный / Ведомости
Архитектурные памятники на территории «Зарядья» — Старый английский двор
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Евгений Разумный / Ведомости
Собор Знаменского монастыря
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Евгений Разумный / Ведомости
Храм Георгия Победоносца на Псковской горке
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Евгений Разумный / Ведомости
Перекусить в «Зарядье» можно в ресторане «Восход» и фуд-корте, где будет представлена кухня российских регионов. На фото: крыша кафе