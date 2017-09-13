В «Зарядье» рассказали о разрушении парка посетителями

За три дня вытоптали 10 000 растений, повредили стеклянную «кору» и Медиацентр

По данным парка «Зарядье», для замены придется покупать около 10 000 новых растений Е. Разумный / Ведомости

В парке «Зарядье» за три дня вытоптали около 10 000 растений, кинули камень в стеклянную «кору», повредили световое окно Медиацентра и разбили напольные фонари. О разрушениях в новом парке «Комсомольской правде» рассказал начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе Игорь Сафиуллин. Он признался, что нагрузка на парк в первые дни работы в несколько раз превысила проектные расчеты.

«К сожалению, посетители вытоптали растения и газоны, особенно в зоне северного ландшафта. Там уничтожено практически 30% зеленого покрова», - пожаловался Сафиуллин.

По его словам, отдыхающие не только наступают на траву и редкие мхи, но и просто уносят часть ландшафта с собой. «Представьте, выкапывают растения, прячут их в свои сумки и уходят», - говорит Сафиуллин.

По данным парка «Зарядье», для замены придется покупать около 10 000 новых растений. В парке установили таблички «По газонам не ходить» и по громкой связи постоянно просят посетителей не разрушать новое место для отдыха.

В крышу - стеклянную «кору» над филармонией - кто-то кинул камень, после чего один из прозрачных треугольников покрылся трещинами. Тоже самое произошло и с Медиацентром — там треснуло световое окно.

Сафиуллин рассказал, что стеклянную «кору» и окно уже начали менять. Как отметили в «Мосинжпроекте» (компания отвечала за строительство парка), стекла были спроектированы по специальной технологии и разного размера. Теперь каждый фрагмент нужно подгонять под размер конкретной ячейки купола.

В столичном Центре экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС), проверявшем качество строительства светопрозрачной конструкции, заявили, что, если на стекло бросить камень, то, конечно, появятся трещины. Поверхность «коры» состоит минимум из трех слоев, соединенных полимерной пленкой, поэтому осколки не разлетаются и не ранят людей.

Открытие парка «Зарядье» было приурочено к Дню города 9 сентября. Первыми его посетили школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для все желающих парк официально открыли 11 сентября.

Площадь объекта составляет 130 000 кв. м. Это первый крупный парк, созданный в Москве за последние 50 лет, отмечает ТАСС. «Зарядье» создано на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. Посетителям разрешается сидеть на траве. В парке есть филармония, парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и Медиацентр. Вход в парк бесплатный и круглосуточный.

Как устроен парк «Зарядье»