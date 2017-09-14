Вице-мэр Москвы не считает вандализмом происшедшее в парке «Зарядье»

Урон, нанесенный открытому в центре столицы парку «Зарядье», объясняется ажиотажем вокруг него, ни о каком вандализме речи не идет, заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Я думаю, что это просто большой интерес, большая востребованность парка. И он просто пока не может это вместить, поэтому сейчас сделаем нормальный график, который позволяет парку и работать, и отдыхать, и никаких проблем не будет. Просто большое событие, много желающих… Поэтому сейчас распишем, будет нормально», - сказала она.

По словам Раковой, уже через месяц-два не будет такого ажиотажа. «Я бы не говорила про вандализм, наверное, это неправильно абсолютно. Просто природа пока не может справиться с таким потоком», - добавила она.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября, во время празднования 870-летия Москвы, а свободным доступ для посетителей сделали с понедельника, 11 сентября. Уже вечером стало известно, что вандалы повредили стеклянный купол парка и окно медиацентра, также часть посадок оказалась вытоптана.