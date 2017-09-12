Возле парка «Зарядье» откроют подземную парковку на 1000 мест

В Москве возле недавно открытого парка «Зарядье» в ближайшее время откроется подземная парковка на более чем 1000 мест. Об этом рассказал руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

«Сейчас точное число мест сказать не могу, но это большой объем», - уточнил он. По его словам, пока все желающие посетить парк могут воспользоваться парковкой ГУМа.

Помимо этого в ближайшее время появятся подземные парковки на Ильинке и Биржевой площади. «Совсем скоро откроется подземный паркинг на Славянской площади», - отметил Елисеев.

Накануне стало известно, что спустя день после открытия парка вандалы уже повредили стеклянный купол, окно медиацентра и зеленые насаждения. В ближайшее время будут проведены восстановительные работы. Повреждения никак не повлияют на возможность посещения парка. Парк работает круглосуточно, его посещение бесплатно.