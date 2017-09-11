Вандалы повредили стеклянный купол в парке «Зарядье»

В Москве в открывшемся накануне парке «Зарядье» уже побывали вандалы. Они повредили конструкции «стеклянной коры», медиацентра и зеленые насаждения, сообщается на сайте мэрии.
«Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, - материал выдерживает до 300 кг», - рассказала директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина. По ее словам, характер повреждений говорит о том, что это «явно произошло от удара каким-то предметом».
При этом Гордюштна заверила, что опасаться осколков посетителям парка не стоит. Стекла прочные, состоят из нескольких слоев и скреплены друг с другом специальной полимерной пленкой.
Поврежденные конструкции будут отремонтированы в ближайшее время. «Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника - это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его», - пояснила Гордюшина процесс восстановления.
В свою очередь директор парка Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд и относиться бережнее к природе. «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть «Зарядье» к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок», - отметил он. По его словам, обидно видеть подобное отношение к объектам парка и зеленым насаждениям.
Открытие парка «Зарядье» было приурочено ко Дню города 9 сентября. Первыми его посетили школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для все желающих парк официально открыли 11 сентября.
Площадь объекта составляет 130 000 кв. метров. Это первый крупный парк, созданный в Москве за последние 50 лет, отмечает ТАСС. «Зарядье» создано на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. Посетителям разрешается сидеть на траве. В парке есть филармония, парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Вход в парк бесплатный и круглосуточный.
Как устроен парк «Зарядье»
Евгений Разумный / Ведомости
К 870-летию Москвы в городе открыли новый парк — «Зарядье». Он расположен в пяти минутах ходьбы от Кремля, это первый новый парк в пределах Бульварного кольца за последние 200 лет
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Евгений Разумный / Ведомости
«Зарядье» занимает площадь 10,2 га. На его территории находятся 11 объектов культурного наследия и 12 специально возведенных строений. На фото: вход в подземный музей «Зарядье», где хранятся артефакты, найденные на территории Москвы
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Евгений Разумный / Ведомости
В «Зарядье» можно увидеть ландшафты четырех природных зон России — среднюю полосу России, Север, степь и луга. Природу средней полосы России представили смешанным лесом (на фото), хвойными лесами, березовой рощей и прибрежным лесом
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Евгений Разумный / Ведомости
Одна из самых сложных конструкций — парящий мост протяженностью 244,4 м. Во время испытаний мост выдержал тестовые нагрузки 240 т. Это означает, что единовременно на смотровой площадке смогут находиться около 3000-4000 человек
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Евгений Разумный / Ведомости
Другое сложнейшее инженерное сооружение — «стеклянная кора»: «крыша» из стеклянных треугольников, накрывающая Большой амфитеатр
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Евгений Разумный / Ведомости
В парк интегрированы 11 архитектурных объектов культурного наследия. Среди них — собор Знаменского монастыря
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Евгений Разумный / Ведомости
Вид на ночное «Зарядье» из окон отеля «Балчуг Кемпински Москва», расположенного напротив
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Евгений Разумный / Ведомости
Строительство завершено в рекордные сроки — за 2,5 года. Оно обошлось в 14 млрд руб., рассказал сегодня заммэра по вопросам градостительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Кое-где остались небольшие недоделки, например с торца Заповедного посольства
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Евгений Разумный / Ведомости
Для создания парка потребовалось 62 000 кв. м зеленых насаждени. В «Зарядье» высажено более 1 млн растений, в том числе 760 деревьев и 7000 кустарников. На фото: еще одна из природных зон России — луга
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Евгений Разумный / Ведомости
Прибрежный лес (ландшафт средней полосы России) высажен у набережной
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Евгений Разумный / Ведомости
Березовая роща — также часть ландшафта средней полосы России
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Евгений Разумный / Ведомости
Северный ландшафт представлен в двух пространствах парка
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Евгений Разумный / Ведомости
Детская площадка
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Евгений Разумный / Ведомости
Малый (на фото) и Большой амфитеатры рассчитаны на 400 и 1560 мест
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Евгений Разумный / Ведомости
В концертном зале еще продолжаются строительные работы. По завершении здесь будет зал с двумя сценами и трансформируемым партером
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Евгений Разумный / Ведомости
Еще один объект, работа над которым продолжается, — отель. Сроки его открытия пока неизвестны
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Евгений Разумный / Ведомости
Медиацентр — комплекс, который включает информационный центр для туристов, комплекс для показа фильмов, цифровой медиакомплекс с панорамным экраном, выставочный зал и медиастудию
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Евгений Разумный / Ведомости
Аттракцион «Машина времени» входит в структуру медиацентра
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Евгений Разумный / Ведомости
В научно-познавательном центре парка открыт флорариум — подземная оранжерея под стеклянной светопроницаемой крышей
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Евгений Разумный / Ведомости
Во время работ часть разбросанных фрагментов Китайгородской стены была перенесена в центр в качестве отделки
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Евгений Разумный / Ведомости
В подземном музее «Зарядье» расположен интерактивный археологический музей, где находятся инсталляции с видами Москвы и археологические находки, найденные на территории Москвы
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Евгений Разумный / Ведомости
Заповедное посольство — научно-познавательный центр, где будут проводить конференции, лекции, семинары по биотехнологиям, микробиологии, генетике, экологии и географии
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Евгений Разумный / Ведомости
«Стеклянная кора» и видовой холм
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Евгений Разумный / Ведомости
Под «Стеклянной корой» находится зона с регулируемым микроклиматом и вечнозелеными растениями субтропиков
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Евгений Разумный / Ведомости
Под ней также расположена смотровая площадка с панорамным видом
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Евгений Разумный / Ведомости
Архитектурные памятники на территории «Зарядья» — Старый английский двор
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Евгений Разумный / Ведомости
Собор Знаменского монастыря
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Евгений Разумный / Ведомости
Храм Георгия Победоносца на Псковской горке
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Евгений Разумный / Ведомости
Перекусить в «Зарядье» можно в ресторане «Восход» и фуд-корте, где будет представлена кухня российских регионов. На фото: крыша кафе