Вандалы повредили стеклянный купол в парке «Зарядье»

Евгений Разумный / Ведомости

В Москве в открывшемся накануне парке «Зарядье» уже побывали вандалы. Они повредили конструкции «стеклянной коры», медиацентра и зеленые насаждения, сообщается на сайте мэрии.

«Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". Причем не из-за того, что по нему прошлись или попрыгали, - материал выдерживает до 300 кг», - рассказала директор по проектированию гражданских проектов АО «Мосинжпроект» Галина Гордюшина. По ее словам, характер повреждений говорит о том, что это «явно произошло от удара каким-то предметом».

При этом Гордюштна заверила, что опасаться осколков посетителям парка не стоит. Стекла прочные, состоят из нескольких слоев и скреплены друг с другом специальной полимерной пленкой.

Поврежденные конструкции будут отремонтированы в ближайшее время. «Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника - это не только дорого, но и требует сложной технической работы. Нужно изготовить сегмент, который бы подошел четко по размеру, чтобы заменить его», - пояснила Гордюшина процесс восстановления.

В свою очередь директор парка Павел Трехлеб призвал посетителей уважать чужой труд и относиться бережнее к природе. «Огромная команда людей работала над тем, чтобы успеть открыть «Зарядье» к Дню города. Люди трудились и днем и ночью, чтобы сделать такой подарок», - отметил он. По его словам, обидно видеть подобное отношение к объектам парка и зеленым насаждениям.

Открытие парка «Зарядье» было приурочено ко Дню города 9 сентября. Первыми его посетили школьники, дети из многодетных семей и воспитанники интернатов. Для все желающих парк официально открыли 11 сентября.

Площадь объекта составляет 130 000 кв. метров. Это первый крупный парк, созданный в Москве за последние 50 лет, отмечает ТАСС. «Зарядье» создано на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. Посетителям разрешается сидеть на траве. В парке есть филармония, парящий мост, научно-познавательный центр «Заповедное посольство», тематический центр «Ледяная пещера», экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. Вход в парк бесплатный и круглосуточный.

Как устроен парк «Зарядье»