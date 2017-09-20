Новый ресторан в «Зарядье» войдет в сеть Раппопорта

Панорамный ретроресторан в парке «Зарядье», открытие которого анонсировал на днях главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, войдет в сеть московского предпринимателя Александра Раппопорта. Об этом сам ресторатор сообщил ТАСС. В сеть «Рестораны Раппопорта» входят такие заведения, как «Доктор Живаго», «Китайская грамота» и «Жеральдин».

По словам ресторатора, заведение в «Зарядье» готовится к открытию, компания самостоятельно создала концепцию его внутреннего убранства. В интерьере воплощены мысли человека 60-х гг. о наших днях - немного ностальгии и утопической идиллии», - сказал Раппопорт. О гостинице «Россия», когда-то стоявшей на месте парка, будет напоминать темно-синий формованный потолок - часть интерьера исторического ресторана этого отеля. «Самой яркой деталью ресторана, пожалуй, станет сферообразная люстра весом более 700 кг», - сказал предприниматель. Меню будет основано на традициях единого кулинарного пространства СССР - «борщи и манты, сациви и плов, драники и курники, бешбармак и мужужи».

Ранее представитель единственного ресторанного оператора парка «Зарядье» - компании «Киевская площадь» (принадлежит владельцам гостиницы «Украина» и ТЦ «Европейский» Году Нисанову и Зараху Илиеву) говорил ТАСС, что панорамный ресторан будет называться «Восход», он откроется 25 сентября 2017 г. и его кухней будет заниматься Александр Раппопорт.

Кузнецов рассказывал, что крышей нового ресторана станет природная прогулочная зона парка «Зарядье», а стенами станут витражные окна высотой от 4 до 6 м, из зала будут открываться виды на Москву-реку и Замоскворечье.