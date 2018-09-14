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Недвижимость
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Власти Москвы вдвое усилят контроль за застройщиками жилья

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Москомстройинвест намерен в два раза увеличить количество плановых выездных проверок московских застройщиков в 2019 г., говорится в сообщении комитета.

По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, в 2018 г. комитет планирует провести 90 плановых проверок застройщиков, из которых 55 уже проведено. Всего с начала текущего года Москомстройинвест провел 138 проверок московских застройщиков - к плановым добавилась 81 внеплановая проверка и еще 2 проверки были проведены с прокуратурой и правоохранительными органами. Общая сумма штрафов, наложенных на застройщиков-нарушителей по итогам проверок, составила 58,7 млн руб.

В 2019 г. количество количество плановых проверок вырастет до 181.

Всего столичные власти в следующем году планируют провести более 3000 контрольно-надзорных мероприятий в отношении застройщиков, привлекающих средства дольщиков.

Технологии
Новости

Разработчик «Союзов» опроверг сообщения о новых дырах в обшивке корабля

Ведомости
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (разработчик и производитель космических кораблей «Союз») опровергла информацию о новых отверстиях в обшивке «Союз-МС-09». «Нет никаких новых "дырок". Эти сообщения — фейк», — сказал «Интерфаксу» источник в корпорации.

Эту информацию подтвердил источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли. «Никаких новых следов от сверла ни на МКС, ни в пристыкованных к ней кораблях "Союз" нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что специалисты нашли новые следы работы дрелью в обшивке российского пилотируемого корабля «Союз МС-09».

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле «Союз МС-09». Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита, но позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Специалисты изучают версию умышленного повреждения обшивки «Союза».

Как «Союз» готовят к запуску на МКС

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Бизнес
Новости

Самолет «Ютэйр» сел во «Внуково» на дозаправку, чтобы долететь до «Домодедово»

Ведомости
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Самолет авиакомпании «Ютэйр» рейсом «Вена — Москва (Внуково)» накануне был вынужден сесть в аэропорту «Домодедово» для дозаправки, подтвердила пресс-служба перевозчика «Интерфаксу». По словам собеседника агентства, причиной инцидента стала перегруженность «Внуково».

«Из-за перегруженности воздушного пространства и скопления самолетов в очереди на посадку в аэропорту "Внуково" рейс UT822 <...> был вынужден приземлиться для дозаправки в "Домодедово"», — пояснили в пресс-службе. Затем самолет перелетел во «Внуково», чтобы завершить рейс в аэропорту назначения.

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что рейс «Ютэйр» 13 сентября «Вена — Москва» сел в «Домодедово» вместо «Внуково». Время вынужденного трансфера между аэропортами составило 1,5 часа. По словам пассажиров, их не выпустили из салона самолета в «Домодедово», а из-за задержки многие пропустили транзит или опоздали на поезд.

«Внуково» — один из четырех основных аэропортов Москвы, занимает третье место по пассажиропотоку после «Шереметьево» и «Домодедово». У него две пересекающихся взлетно-посадочных полосы.

Выбор редактора
Политика
Новости

Российское посольство назвало спорной публикацию о слежке за лабораторией в Швейцарии

Ведомости
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В посольстве России в Швейцарии назвали спорной информацию, опубликованную газетой Tages Anzeiger, о задержании двух «российских агентов» из-за слежки за лабораторией в городе Шпиц. Об этом представитель посольства сообщил «Интерфаксу».

«Это [задержание] якобы было полгода назад, почему сейчас они об этом написали? Это вызывает много вопросов. Ссылки идут на неназванные источники, это все весьма спорно», — сказал он. По его мнению, это может быть «очередным витком антироссийской кампании, которая сейчас раздувается».

В посольстве о задержании российских агентов не знают. «Мы такой информацией не располагаем», — подчеркнул его представитель.

Посольство России в Нидерландах и Служба внешней разведки (СВР) отказались комментировать публикацию.

Ранее швейцарская газета Tages Anzeiger сообщила, что двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием химоружия. Весной 2018 г., по данным издания, они были задержаны в Гааге. Эту информацию подтвердила изданию швейцарская разведывательная служба.

Газета писала, что при задержании у россиян было обнаружено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии и Швейцарии, неизвестно.

Финансы
Новости

Экс-сенатор Сергей Пугачев подал жалобу в Верховный суд

Ведомости
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Бывший сенатор и основатель Межпромбанка (МПБ) Сергей Пугачев обжаловал в Верховном суде решение нижестоящих инстанций, которые отказались пересматривать иск Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о привлечении его и других акционеров банка к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела. Жалоба поступила в Верховный суд 11 сентября и пока не принята к производству.

Московский арбитражный суд в октябре прошлого года отказался пересматривать иск АСВ о привлечении Сергея Пугачева, Марины Илларионовой, Александра Диденко и Алексея Злобина к субсидиарной ответственности по обязательствам МПБ на сумму 75,6 млрд руб. Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа также оставили это решение в силе.

Пугачев просит пересмотреть иск АСВ в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Новыми обстоятельствами банкир считает то, что в 2016 г. апелляционный суд, а затем и Верховный суд признали, что суд первой инстанции рассматривал дело МПБ незаконным составом.

АСВ утверждает, что это обстоятельство не является вновь открывшимся. Кроме того, по словам представителя агентства, Пугачев пропустил предусмотренный законом срок для подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Межпромбанк в ноябре 2010 г. был объявлен банкротом. Четырех бывших руководителей МПБ признали виновными в совершении действий, приведших к банкротству банка. Суд постановил взыскать солидарно с Пугачева и Илларионовой (возглавляла банк в последние месяцы перед отзывом у него лицензии) 75,6 млрд руб., а солидарно с Диденко и Злобина — 7,2 млрд руб.

Президент и банкир: что опальный банкир Сергей Пугачев говорил о Владимире Путине

Технологии
Новости

Facebook начал проверять фото и видео для борьбы с фейками

Ведомости
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Facebook ввела фактчекинг фотографий и видеозаписей, публикуемых в ней. Об этом сообщается в блоге социальной сети. Ранее она занималась в основном проверкой текстов.

«Фактчекингом фотографий и видеозаписей теперь будут заниматься все наши 27 партнеров в 17 странах по всему миру», — говорится в сообщении. Это позволит определять и принимать меры против дезинформации быстрее, отмечается в нем.

Как сообщает соцсеть, фактчекинг фото и видео будет проводиться так же, как и при проверке текстов. Самообучающаяся модель проверяет различные «сигналы», такие как отклики других пользователей, чтобы найти «потенциально ложный контент», а по итогам ее работы отобранные фото и видео отправляются на проверку партнерам-фактчекерам. Также эти партнеры могут «следить за контентом по собственной инициативе».

Многие из партнеров, подчеркивает Facebook, «обладают навыками оценки фотографий и видеозаписей и обучены техникам визуальной верификации» — обратному поиску, анализу метаданных изображений. «Фактчекеры способны оценить правдивость или ложность фотографии или видеозаписи, совмещая эти навыки с другими журналистскими практиками», — сообщает соцсеть.

Кроме того, для распознавания ложного контента используются различные другие технологии. В частности, метод оптического распознавания символов.

Facebook начала тестировать способы борьбы с фейковыми новостями в декабре 2016 г. В сентябре 2017 г. Facebook отчитался об обнаружении 500 000 фейковых аккаунтов и страниц, которые с мая 2015 г. по май 2017 г. занимались «поляризацией общественного мнения» в США по широкому кругу важных вопросов, включая вопросы о контроле за продажами оружия, иммиграции, правах сексуальных меньшинств. Соцсеть выявила эти аккаунты, когда стала проверять возможное влияние правительства России на выборы президента США в 2016 г.

Политика
Новости

Избирком Хакасии назначил дату второго тура выборов главы республики

Ведомости
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Глава Хакасии Виктор Зимин, уступивший в первом туре региональных выборов коммунисту Валентину Коновалову, дал согласие на участие во втором туре. Избирком Хакасии назначил второй тур на воскресенье 23 сентября.

«Сегодня Виктор Михайлович Зимин подал свое согласие на участие во втором туре выборов. В 12:00 прошло заседание избиркома, на котором принято решение о дате проведения выборов — 23 сентября», — сказали в пресс-центре. В регионе уже начали печатать бюллетени, в которых будут два кандидата — Зимин и кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

На выборах 9 сентября Коновалов с 44,8% уверенно обыграл Зимина (32,4%). В Кремле есть консенсус в отношении Зимина, писали «Ведомости»: считается, что он выборы выиграть не способен. В республике «неуправляемая ситуация», рассказывал источник, близкий к администрации президента: там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос журналистов о претензиях Кремля к работе главы Хакасии.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Яндекс» и Сбербанк определились с концепцией своего маркетплейса

Ведомости
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«Яндекс.Маркет» и Сбербанк согласовали концепцию своего маркетплейса, полноценный запуск которого запланирован на октябрь, пишет РБК со ссылкой на директора по международному развитию «Яндекс.Маркет» Алекса Васильева. По словам топ-менеджера, торговая площадка не будет ориентироваться на товары из Китая, а уже договорилась с партнерами из Индии, Японии, Кореи, Турции, Израиля, Англии и США. На локальных рынках есть много сильных игроков, производящих качественный товар и не выходящих с ним в Россию, — именно на них и будет сделан акцент, подчеркнул Васильев.

С точки зрения поставки маркетплейс будет ориентирован на модель настоящего Amazon — по схеме «фулфилмент на платформе» (от англ. fulfilment — выполнение, исполнение). По ней продавец доставляет свой товар на бонодовый (таможенный) склад маркетплейса в Европе — у «Яндекс.Маркет» он в Латвии — или в партнерские логистические хабы; оттуда товар направляется к покупателю. Логистику организует маркетплейс, ему и предъявляет претензии продавец в случае проблем с отправлением.

Как рассказал Васильев, не все продавцы готовы заниматься организацией доставки в Россию, особенно европейские: им не очень хорошо известен рынок, выход на него нового игрока достаточно рискован. По его словам, «Яндекс.Маркет» дает возможность выйти в Россию брендам без инвестиций с их стороны.

Эта схема позволит покупателям получать товары быстрее, отметил он: на складах маркетпейса будут храниться самые популярные товары, их доставка займет примерно два дня, тогда как сейчас доставки трансграничных покупок составляют как минимум 15 дней. Он добавил, что при конфликтных ситуациях многим покупателям комфортнее общаться с представителями маркетплейса: продавцы зачастую не говорят по-русски.

Васильев также рассказал, что приоритетными товарами для маркетплейса станут одежда, обувь, а также смартфоны и подобные гаджеты. Средний чек в маркетплейсе будет выше, чем на маркетплейсах, ориентированных на китайских продавцов: $30 для категории «одежда и обувь», $100 — для гаджетов. При этом Васильев не отрицает, что вначале в ассортименте будут преобладать товары из Китая — в количественном, а не в денежном выражении.

Сбербанк и «Яндекс» подписали обязывающее соглашение о создании предприятия электронной торговли на базе «Яндекс.Маркета» в декабре прошлого года. По утвержденным договоренностям, Сбербанк приобретает вновь выпущенные акции «Яндекс.Маркета» на 30 млрд руб. (около $500 млн). На момент сделки партнеры оценивали все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии. В мае была запущена бета-версия маркетплейса под названием «Беру». По словам Васильева, название маркетплейса окончательно пока не определено.

Политика
Новости

СМИ узнали о попытках «российских агентов» шпионить за лабораторией в Швейцарии

Ведомости
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Двое российских агентов пытались шпионить за институтом в швейцарском городе Шпиц, который занимается исследованием биологического и химического оружия, однако их задержали в Гааге и выслали. Об этом сообщает швейцарская газета Tages Anzeiger по итогам совместного расследования с нидерландской газетой NRC Handelsblad.

По данным этих газет, двух россиян задержали весной. Точная дата, а также обстоятельства происшедшего неизвестны.

В ответ на запрос изданий в швейцарской разведывательной службе сообщили, что властям страны «известно о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге, а затем высланных». «Швейцарская разведывательная служба активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими коллегами. Это способствовало предотвращению незаконных действий в отношении критической швейцарской инфраструктуры», — подчеркнуло ведомство.

Представитель института в Шпице сказал, что не может комментировать информацию разведывательной службы. «Мы можем подтвердить, что лаборатория в Шпице была целью хакерских атак. Мы были готовы к этому, утечек не произошло», — отметил он. Как пишет Tages Anzeiger, в июне стало известно, что по электронной почте рассылалось приглашение на конференцию института в Шпице, которое содержало вредоносное ПО.

Tages Anzeiger со ссылкой на источники сообщает, что действия, совершенные в Нидерландах, «были больше, чем атаки через интернет»: при задержании у россиян было найдено шпионское оборудование. Почему их выслали, не передав властям Голландии или Швейцарии, неизвестно, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, эксперты института провели в последние месяцы исследования как газовых атак в Сирии, так и вещества, при помощи которого был отравлен экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле на данные института в Шпице сослался глава МИД России Сергей Лавров. Комментируя доклад ОЗХО об отравлении Скрипалей, он сказал, что в документе не полностью представлены результаты анализа швейцарской лаборатории. По его словам, в отчете лаборатории в Шпице по результатам исследования по делу отравленных россиян упоминается не только яд класса «Новичок», но вещество BZ, которое стояло на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. Однако, утверждал Лавров, в итоговый доклад ОЗХО информация о BZ не вошла.

Лаборатория в Шпице в тот же день ответила на заявление Лаврова. «Мы можем повторить то, что заявили десять дней назад: у нас нет сомнений, что Портон-Даун [лаборатория в Великобритании] идентифицировала вещество «Новичок». Портон-Даун, как и Шпиц, — это назначенные лаборатории ОЗХО. Стандарты проверки настолько жесткие, что выводам можно верить», — подчеркнула она.

Бизнес
Новости

Российский союз туриндустрии не исключил возобновления работы «Натали турс»

Интерфакс
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Позднее руководитель компании Владимир Воробьев рассказал «Интерфаксу», что информация о возобновлении профильной деятельности «Натали Турс» не соответствует действительности. По его словам, это «очередным фейком».

«Натали турс» намерен возобновить туроператорскую деятельность на базе компании «Центр туризма «Согласие». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Сейчас «Центр туризма «Согласие» является единственным из работавших под брендом «Натали» юрлицом, оставшимся в едином федеральном реестре. Эта компания была учреждена в конце ноября 2017 г. В апреле 2018 г. она начала операционную деятельность под маркой New Travelers с рекламы индивидуальных туров для обеспеченных туристов, рассказала Тюрина.

По данным СПАРК, первоначально собственником «Согласия» был Денис Яров, а гендиректором – Дмитрий Толстик. 12 сентября в ЕГРЮЛ внесены изменения: новым собственником стала Ксения Мостовская. В интервью РБК она сообщала, что ранее она «жила за границей и занималась ребенком». Первое время ее будет консультировать Воробьев. Мостовская пообещала, что компания и впредь будет заниматься выездным туризмом. Пока сайт туроператора не работает.

Позднее президент компании Владимир Воробьев рассказал «Интерфаксу», что информация о возобновлении профильной деятельности «Натали турс» не соответствует действительности. По его словам, это «очередной фейк».

До этого Воробьев заявлял о намерении возобновить туроператорскую деятельность после 1 октября. Затраты на возобновление работы он оценивал в 700-800 млн руб.

Тюрина со ссылкой на источники на рынке рассказала, что Мостовская – «подруга жены Владимира Воробьева, а ее муж имеет отношение к крупной сети парфюмерно-косметических магазинов». Предполагается, что на самом деле управлять New Travelers будет именно Воробьев. «То есть фактически он начнет свой бизнес с нуля. Очень сомнительно, что в такое трудное для турбизнеса время кто-то согласился бы купить туристическую компанию с огромными долгами и таким негативным имиджем на рынке. Думаю, что сделать это могли только люди, которые хотели помочь главе «Натали турс», - сообщила Тюрина.

Оператор «Натали турс» аннулировал все подтвержденные туры до 30 сентября, примерно по 12 000 договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд руб., общее число пострадавших приближается к 30 000.

Политика
Новости

В трети регионов России зафиксировали рост смертности от рака

Ведомости
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Более чем в трети — в 30 из 85 — регионов России за прошлый год выросла смертность от рака. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты анализа, проведенного Общероссийским народным фронтом и фондом «Здоровье», данных Минздрава по заболеваемости и выявляемости онкологических заболеваний в 2016-2017 гг.

Хуже всего со смертностью от рака в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8%) и Севастополе (6,5%). В целом по стране, согласно результатам исследования, смертность от рака упала с 198,9 случая на 100 000 населения в 2016 г. до 194,2 на 100 000 в 2017 г. (на 2,4%).

В 2017 г. на 3% выросло число впервые выявленного рака, следует из итогов исследования. Этот показатель и должен расти, считают эксперты, — растет онконастороженность врачей, диагностика становится тщательнее, что помогает обнаружить рак на ранних стадия развития.

Наибольший рост выявляемости — в Чукотском автономном округе (на 33,1%), Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%). Хуже всего с этим обстоит дело в 2017 г. в Калмыкии и Якутии: в этих регионах рак диагностируют на последних стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. За ними по этому показателю в пятерку входят Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%).

В целом в 2017 г. соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39%. Два года назад это соотношение составляло 54,7 к 39,6%. Оставшаяся доля — неустановленная стадия.

Согласно исследованию, в 2017 г. 22,5% пациентов умерли в течение года с момента обнаружения заболевания. Это довольно критично, отмечает ОНФ. Показатель снизился за год на 0,7%. В 57 регионах показатель одногодичной летальности выше среднероссийского; лидеры — Чукотский автономный округ (33,6%), Якутия (32,1%), Хакасия (30,3%), Еврейская автономная область (29,8%), Тульская область (29,2%).

Политика
Новости

Порошенко обсудил со спецпредставителем США антироссийские санкции

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером ситуацию на Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского лидера. «Во время встречи была отмечена важность продолжения санкционной политики против России до полной деоккупации украинской территории», - говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Собеседники также обсудили вопросы энергетической безопасности, в том числе в контексте Северного потока - 2. Накануне министр энергетики США Рик Перри на встрече с российским коллегой Александром Новаком предупредил Москву о вероятности введения санкций против этого проекта. Новак выразил в связи с этим обеспокоенность.

Также Порошенко поблагодарил США «за укрепление обороноспособности украинской армии». В конце августа стало известно, что Киев направил США официальный запрос на покупку систем противовоздушной обороны. По словам чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Валерия Чалого, Украине необходимо как минимум три комплекса стоимостью $750 млн каждый. В военном бюджете США на 2019 финансовый год заложена помощь Украине на поставки вооружений в размере $250 млн. Годом ранее она была на $100 млн больше.

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