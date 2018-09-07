Правительство ограничит долю иностранных рабочих на стройках

По данным Росстата, в строительной отрасли заняты 6,3 млн человек, значительную долю из которых составляют мигранты Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Правительство предлагает ввести с 2019 г. ограничение в 80% (в расчете на компанию) на долю иностранных работников в строительстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера по вопросам социальной политики Татьяну Голикову. По ее словам, в этой сфере в последнее время растет число предприятий с высокой долей иностранных работников, поэтому предлагается установить снижение этой доли».

По данным Росстата, в строительной отрасли заняты 6,3 млн человек, «значительную долю из которых составляют мигранты», отметила Голикова. После вступления постановления в силу часть мест займут россияне, поскольку в регионах для этого имеется «достаточно трудовых ресурсов», уверена она. При этом ограничение не коснется Москвы, Хабаровского края и Амурской области. Представитель Голиковой сообщил, что квота утверждается правительством России ежегодно, поэтому, какой она будет после 2019 г., говорить пока преждевременно.

Опрошенные «Ведомостями» строительные компании говорят, что снижение квоты на мигрантов никак не отразится на рынке. «Подрядные структуры, с которыми мы работаем на сегодняшний день, полностью удовлетворяют новому требованию, поэтому мы не видим риска ни для себя, ни для отрасли в целом», – говорит вице-президент группы ПИК Иван Поландов.

Компания же ФСК «Лидер» привлекает в основном граждан тех государств (Белоруссия, Казахстан, Киргизия), которые имеют равные с российскими гражданами права при оформлении на работу и не попадают под необходимость квотирования, говорит ее представитель, добавляя, что количество таких работников в целом невелико, поэтому на деятельности девелопера это никак не отразится.

«Если брать Москву и Московскую область, то на долю иностранных квалифицированных и неквалифицированных сотрудников сейчас приходится не более 40%», – говорит президент группы «Основа» Александр Ручьев. В любом случае доля иностранных специалистов в строительных компаниях сейчас ниже 80%, соглашается гендиректор концерна «Крост» Алексей Добашин.

На девелоперах, работающих в сегментах эконом-, комфорт- и бизнес-класса, это ограничение точно никак не скажется: обычно они работают с большим количеством подрядных строительных организаций, и количество мигрантов в них не превышает 80%, говорит гендиректор ГК МИЦ Даромир Обуханич. Проблемы, по его мнению, могут возникнуть только у застройщиков, работающих в более высоком ценовом сегменте: у них может быть только один генподрядчик, который привлекает в основном иностранных рабочих. «Ведомости» ожидают комментарии представителей девелоперов, работающих в элитном сегменте.

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