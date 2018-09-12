Блажко окончательно лишился проекта торгового комплекса на западе Москвы
Он перейдет компании, которую связывают с новым владельцем O1 Properties
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Максим Блажко – основатель девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент»
Валерий Волков / Ведомости
Конкурсный управляющий компании «Ривер тауэр» заключил соглашение о продаже ее имущества с фирмой ООО «Скади», по данным сайта единого федерального реестра сведений о банкротстве.
«Ривер тауэр» на 90% принадлежит основателю девелоперских компаний «Донстрой», «Нордстар девелопмент» и «Горн девелопмент» Максиму Блажко. Из лотовой документации следует, что «Ривер тауэр» принадлежат права аренды трех участков на 6,5 га и 1300 кв. м нежилых помещений около Звенигородского шоссе, а также инвестиционный контракт с правительством Москвы.
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