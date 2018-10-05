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Россияне вложили 155 млн евро в Греции для получения вида на жительство

За последние пять лет россияне купили недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ) на общую сумму 155,4 млн евро. Об этом рассказала журналистам генеральный директор управления по инвестициям Enterprise Greece Анджела Михалополу, передает «Интерфакс».

По ее словам, в 2017 г. наши сограждане вложили в покупку недвижимости по программе «Золотая виза» 29,8 млн евро. По данным на конец августа этого года, россияне инвестировали 10,1 млн евро.

Михалополу уточнила, что в Греции самыми популярными локациями у россиян являются Салоники, Аттика, Корфу. Для участия в программе в Греции общая стоимость активов должна быть 250 000 евро.

В прошлом году, по информации Enterprise Greece, зарубежные инвесторы в целом вложили в экономику Греции 4 млрд евро.

«Это самая высокая цифра за последние 15 лет. Движение вверх мы видим по разным видам инвестиций, и в том числе — в сфере недвижимости», — рассказали в управлении по инвестициям.

«Enterprise Greece» является официальным агентством Греции, оказывающим помощь иностранным инвесторам в ведении бизнеса с Грецией. Агентство находится под непосредственным руководством Министерства экономики и развития Греческой республики.