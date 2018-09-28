Россияне вкладывают свои накопления в недвижимость Европы

Большая часть покупок жилой недвижимости за рубежом сегодня совершается в бюджете от 1 млн до 3 млн евро Unsplash

Минувшим летом число сделок на покупку зарубежной недвижимости увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают специалисты консалтинговой компании Knight Frank.

«Спрос вырос, при этом изменились приоритеты», - рассказывает директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций компании Knight Frank Марина Шалаева.

Так, по ее данным, если в 2017 г. 65% сделок приходилось на коммерческую недвижимость, то в 2018 г. более половины покупателей интересовала курортная недвижимость – виллы, апартаменты. Причем эта недвижимость выбиралась не только для собственного проживания, но и использовалась для вложения средств. В летний сезон российские покупатели активно приобретали также гостиницы.

Анализ спроса на недвижимость за рубежом за 9 месяцев текущего года показал желание покупателей инвестировать прежде всего в доходные объекты в странах с сильными экономиками и понятной перспективой, отмечает Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. Она отмечает, что с начала года число запросов на покупку зарубежной недвижимости выросло на 22%, а число завершенных сделок - на 10% (в сравнении с аналогичным периодом 2017 г.).

«По итогам 9 месяцев текущего года 50% всех зарубежных покупок россиянами за границей совершено с целью приумножения капитала. При этом основные клиенты на иностранных рынках сегодня – не те, кто уезжает из страны, а те, кому нужен «запасной аэродром», диверсификация активов или доход от имеющихся в распоряжении средств», – говорит Румянцева.

«Спрос на коммерческую недвижимость за рубежом в этом году, как и годом ранее, достаточно активен. Среди наиболее востребованных рынков - Германия и Австрия», - говорит директор департамента зарубежной недвижимости компании Savills Юлия Овчинникова, отмечая, что спросом пользуются небольшие коммерческие активы, часто сданные в аренду (отели, супермаркеты и др.), в бюджете до 10 млн евро. «Такие активы привлекательны еще и потому, что при правильном выборе объекта показывают прекрасную арендную доходность (от 4 до 8% в зависимости от страны и региона), а также имеют высокую ликвидность при дальнейшей перепродаже», - говорит эксперт.

В числе коммерческих объектов клиенты рассматривают также покупку земельных участков, проекты девелопмента и редевелопмента для инвестиций, дополняет Мария Шалаева. «В Великобритании большой популярностью пользуются студенческие апартаменты - при желании можно как приобрести отдельную студию по цене от 50 000 фунтов, так и инвестировать от 10 млн фунтов в строительство полноценного комплекса студенческих апартаментов. Доходность актива составит от 7% годовых и в том, и в другом случае», - рассказывает Румянцева.

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Она отмечает, что больше всего интерес клиентов ее компании вырос к недвижимости на Кипре и Мальте: число заявок на покупку объектов в этих странах возросло на 40%. Спрос на недвижимость здесь подогревает интерес к паспортной программе, поэтому покупки совершались в основном в личных, а не в инвестиционных целях. На Кипре клиенты Knight Frank преимущественно интересовались виллами за 4-6 млн евро для семьи и для переезда на постоянное место жительства, рассказывает Шалаева.

«Для оформления постоянного ВНЖ на Кипре сумма покупки должна составлять от 300 000 евро. Для получения гражданства необходимо инвестировать от 2 млн евро и выше. Оба варианта пользуются спросом. В первом случае россияне рассматривают апартаменты в строящихся комплексах, во втором – виллы на побережье, преимущественно в столице», – рассказывает Румянцева, отмечая, что прирост в сделках с жильем на Кипре за год составил до 20%.

Однако летом наибольший прирост в спросе - на 50% - показала недвижимость Великобритании, говорит Румянцева. «Наиболее востребованным рынком среди наших покупателей остается Великобритания, в частности Лондон», - дополняет Юлия Овчинникова.

«На 10% чаще этим летом приобретались испанские объекты. Мы связываем это с тем, что на них обратили внимание те клиенты, которые не смогли найти в аналогичном бюджете объекты в Италии и Франции», - отмечает Румянцева.

По словам Марины Шалаевой, число запросов от клиентов ее компании на объекты в Испании, Италии и Франции выросло на 15-20%.

По данным Knight Frank, во Франции спросом пользовалась недвижимость на Лазурном берегу, покупатели интересовались виллами стоимостью от 2 млн евро и выше. В Италии предпочтение отдавалось Тоскане, Сардинии, некоторое число заявок пришлось на недвижимость в Милане.

В целом бюджет покупки по сравнению с прошлым годом не изменился, а по сравнению с докризисным периодом – снизился в несколько раз, отмечают эксперты Knight Frank. К примеру, если до кризиса клиенты приобретали виллы стоимостью 10-20 млн евро, то в 2018 г. в основном рассматриваются консервативные варианты – виллы, расположенные в 300 м от побережья и стоимостью 2-4 млн евро. «Большая часть покупок элитной жилой недвижимости за рубежом сегодня совершается в бюджете от 1 млн до 3 млн евро», - уточняет Юлия Овчинникова.

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