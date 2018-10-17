Эксперты зафиксировали трехкратное сокращение дисконта на новостройки в Москве за год
Впервые за последние 5 лет уровень дисконта на рынке новостроек Московского региона снизился до уровня докризисного 2013 г.: средневзвешенный показатель – 5%, максимальный – 16% (в среднем по региону). Об этом говорится в сообщении компании «ИНКОМ-недвижимость».
За год в столице уровень дисконта в новостройках сократился втрое. «В августе – сентябре 2017 г. мы фиксировали средневзвешенный показатель по региону на уровне 15%, максимальный доходил до рекордной отметки 31%», – комментирует Дмитрий Таганов, руководитель Аналитического центра «ИНКОМ-недвижимость». По его словам, на существенное сокращение уровня скидок от застройщиков оказало влияние сокращение ипотечных ставок, а также падение доходности банковских депозитов. Это привело к повышению спроса – в таких условиях застройщики рассчитывают без значительного удешевления реализовать свои объекты. «Тем не менее, тот или иной дисконт предоставляется в 7 из 10 новостроек в прежних границах столицы и в 80% проектов Подмосковья, в 65% ЖК ТиНАО также можно приобрести жилье со скидкой», – говорит Дмитрий Таганов.
По данным «ИНКОМ-недвижимости», общее число покупок первичного жилья за год (на середину октября) в старой Москве увеличилось на 26%, в Подмосковье прирост составил 12%, на присоединенных территориях – 18%.