Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители завершили работы по сборке пролетов железнодорожной части Крымского моста, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информационный центр проекта. «Это 160 000 т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные – над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», – сообщила пресс-служба.
Каждое пролетное строение состоит из двух блоков, из них сформированы две параллельные ветки для движения поездов в сторону Крыма и обратно. Пролеты изготовлены на российских заводах, они поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.
На сухопутные опоры собранные пролеты монтировались кранами, на морские – надвигались домкратами, рассказали в информационном центре. Вес одного железнодорожного пролета превышает 500 т.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыли в мае прошлого года, грузовики поехали по мосту 1 октября. Ввод железнодорожной части в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 г.