Недвижимость

Новости

Банк России оценил темпы перехода застройщиков на проектное финансирование

Темпы перехода застройщиков на проектное финансирование достаточно низкие, заявила заместитель председателя Банка России Ольга Полякова на селекторном совещании, передает «Интерфакс».

По ее данным, сегодня подано 500 заявок в 11 банков России. «На сегодняшний день 50 договоров уже заключено на 54 млрд руб. И открыто немногим больше 1000 счетов эскроу», – сказала Полякова.

В феврале руководитель Минстроя России Владимир Якушев заявил, что застройщики жилья открыли в аккредитованных банках 600 счетов эскроу.

Сегодня в России работает 63 уполномоченных банка, которые смогут привлекать средства граждан на эскроу-счета при покупке строящегося жилья. В ближайшем будущем это число может быть увеличено до 97 путем снижения требований по рейтингу банков до BBB-, отметила Полякова.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики будут обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.