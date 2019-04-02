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Власти сообщили о двукратном росте строительства жилья в новой Москве

В новой Москве в I квартале 2019 г. ввели 475 000 кв. м жилья, что в 2,4 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится на сайте департамента развития новых территорий Москвы.

По словам руководителя департамента Владимира Жидкина, введенные площади составляют «четверть годового плана». «Всего в 2019 г. в новой Москве планируется сдать 1,7 млн кв. м жилых площадей», - приводятся на сайте департамента слова Жидкина.

Всего после присоединения новых территорий к столице в них было введено около 12 млн кв. м жилья. При этом Правила землепользования предусматривают возможность строительства в новой Москве еще около 20 млн кв. м жилья.

Ранее власти Москвы сообщили, что в столице к середине марта было введено 2,2 млн кв. м недвижимости, что почти втрое выше показателя I квартала 2018 г. При этом 1,1 млн кв. м пришлось на жилье.