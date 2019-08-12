Etalon Group выкупит 49% «Лидер-инвеста» у АФК «Система»
Etalon Group подписала обязывающее соглашение о покупке 49% уставного капитала «Лидер-инвеста». Продавцом выступает АФК «Система». Сумма сделки составит 14,6 млрд руб., говорится в материалах «Лидер-инвеста».
Стороны планируют закрыть сделку в августе этого года. После завершения сделки Etalon Group, которая купила 51% акций «Лидер-инвеста» в феврале этого года за 15,2 млрд руб., консолидирует 100% компании.
Ранее, 30 июля, совет директоров Etalon Group одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера. Ранее представитель АФК заявлял «Ведомостям», что в случае успешного завершения переговоров с Etalon Group большая часть вырученных средств будет направлена на погашение долга «Системы». На май 2019 г. чистые финансовые обязательства корпорации оценивались в 224,3 млрд руб. В 2019 г. «Система» должна погасить 29,5 млрд руб., в 2020 г. – 42,3 млрд руб.
«Эталон» – один из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в России. Группа была основана бизнесменом Вячеславом Заренковым. Крупнейший акционер девелопера – АФК «Система». По 5,7% акций принадлежат семье основателя девелопера Вячеслава Заренкова и фонду Baring Vostok Capital Partners, более 60% акций находятся в свободном обращении на Лондонской бирже. В 2018 г. с учетом показателей «Лидер-инвеста» группа стала вторым российским девелопером по продажам жилья, уступив первенство группе компаний ПИК, свидетельствуют данные Knight Frank. В 2018 г. «Эталон» ввел в эксплуатацию 348 700 кв. м.