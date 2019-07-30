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Статья опубликована в № 4866 от 31.07.2019 под заголовком: Эталонная сделка «Системы»

АФК «Система» продаст 49% «Лидер-инвеста» группе «Эталон»

Вырученные от сделки 14,6 млрд рублей пойдут на погашение долгов корпорации

Совет директоров группы «Эталон» одобрил выкуп у АФК «Система» 49% акций девелопера «Лидер-инвест». Сумма сделки – 14,6 млрд руб., сообщила группа. Представитель АФК «Система» факт переговоров подтвердил, уточнив, что «они находятся в продвинутой стадии». Сделку планируется закрыть уже в августе, отмечается в сообщении «Эталона», она будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии.

Таким образом группа станет единоличным владельцем «Лидер-инвеста»: с февраля 2019 г. «Эталон» владеет 51% акций девелопера. За них группа заплатила 15,2 млрд руб. При этом АФК «Система» выкупила у основателя «Эталона» Вячеслава Заренкова 25% девелопера, став его крупнейшим акционером. Другие совладельцы «Эталона» – фонд Baring Vostok Capital Partners (5,7%), семья Заренкова (5,7%), свыше 60% акций – в свободном обращении на Лондонской бирже. Запрос «Ведомостей» в Baring Vostok остался без ответа. Связаться с Заренковым не удалось.

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