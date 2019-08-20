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Заместитель Собянина пожаловался на нехватку строителей для реновации

Заместитель мэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин пожаловался на нехватку строителей для реализации городской программы реновации жилья. «Мы сегодня уже четко начинаем ощущать, что нам не хватает строителей. По мере того как программа будет раскручиваться, нам придется принимать еще дополнительные программы по стимулированию и привлечению людей», – цитирует чиновника «РИА Недвижимость». Он подчеркнул, что у Москвы уже есть опыт в решении проблем кадрового дефицита при строительстве метро, и за пять лет город такой дефицит ликвидировал.

Масштабная программа реновации жилья в Москве началась в 2017 г. Она пришла на смену программе сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, которая действовала в городе с 1998 г. Власти объясняли необходимость реновации тем, что в городе много ветхого и аварийного жилого фонда. В частности, к таким домам мэрия отнесла пятиэтажки «несносимых серий». Программа реновации предполагает расселение более 5000 домов, в которых проживают более 1 млн москвичей. В Москве утвержден адресный список из более чем 300 площадок, на которых город предполагает построить 4,6 млн кв. м жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал москвичам, чьи дома попали в списки для реновации, переселение в рамках того же района. Так власти объяснили и то, что первые дома по программе реновации были спроектированы с повышенной этажностью. В августе мэрия Москвы должна разработать и утвердить около 100 проектов планировок для реновации. Всем участникам программы, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, город обещал скидку в размере 10% на приобретение дополнительных площадей в новых домах.