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Заместитель Собянина пожаловался на нехватку строителей для реновации

Ведомости
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Заместитель мэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин пожаловался на нехватку строителей для реализации городской программы реновации жилья. «Мы сегодня уже четко начинаем ощущать, что нам не хватает строителей. По мере того как программа будет раскручиваться, нам придется принимать еще дополнительные программы по стимулированию и привлечению людей», – цитирует чиновника «РИА Недвижимость». Он подчеркнул, что у Москвы уже есть опыт в решении проблем кадрового дефицита при строительстве метро, и за пять лет город такой дефицит ликвидировал.

Масштабная программа реновации жилья в Москве началась в 2017 г. Она пришла на смену программе сноса пятиэтажек первого периода индустриального домостроения, которая действовала в городе с 1998 г. Власти объясняли необходимость реновации тем, что в городе много ветхого и аварийного жилого фонда. В частности, к таким домам мэрия отнесла пятиэтажки «несносимых серий». Программа реновации предполагает расселение более 5000 домов, в которых проживают более 1 млн москвичей. В Москве утвержден адресный список из более чем 300 площадок, на которых город предполагает построить 4,6 млн кв. м жилья.

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал москвичам, чьи дома попали в списки для реновации, переселение в рамках того же района. Так власти объяснили и то, что первые дома по программе реновации были спроектированы с повышенной этажностью. В августе мэрия Москвы должна разработать и утвердить около 100 проектов планировок для реновации. Всем участникам программы, которые пожелают получить квартиру большей площади с доплатой, город обещал скидку в размере 10% на приобретение дополнительных площадей в новых домах.

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Премьер Италии объявил об отставке из-за распада коалиции

Ведомости
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Премьер Италии Джузеппе Конте объявил об отставке, передает Reuters. Выступая с соответствующим заявлением в Сенате, он сказал, что работа возглавляемого им правительства заканчивается.

«Дорогие друзья из "Движения "5 звезд" (одна из двух правящих политических партий в Италии – «Ведомости»), на этом заканчивается работа нашего правительства», – уточнил Конте. По его словам, после того как члены Сената обсудят сложившийся политический кризис в стране, вызванный распадом правящей коалиции, он подаст официальное прошение об отставке президенту Италии Серджо Маттарелле.

Конте считает, что работа возглавляемого им правительства была плодотворной. В политическом кризисе политик обвинил вице-премьера, министра внутренних дел Италии, лидера партии «Лига» (одна из двух правящих политических партий в Италии – «Ведомости») Маттео Сальвини. Конте назвал министра оппортунистом. «Сальвини показал, что он следует своим собственным интересам и интересам своей партии», – заявил Конте в Сенате. «Его решения представляют серьезный риск для этой страны», – добавил премьер. Конте охарактеризовал действия Сальвини как «серьезное институциональное безрассудство, в первую очередь демонстрирующее неуважение к парламенту и способное расколоть страну по спирали политической неопределенности и финансовой нестабильности».

В свою очередь Сальвини призвал провести реформу парламента прежде, чем организовывать досрочные выборы. «Вы хотите сократить количество парламентариев, а затем идти голосовать? Мы готовы к этому. Если затем вы захотите представить смелый бюджет, мы тоже к этому готовы», – сказал он в Сенате.

Ранее, 8 августа, Сальвини заявил, что в парламенте нет большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 г. Вице-премьер выразил недоверие правительству и призвал провести досрочные выборы. Нынешнее правительство, в состав которого в основном вошли члены «Движения «5 звезд» и «Лиги», было приведено к присяге 1 июня.

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Две станции ядерного мониторинга в России возобновили передачу данных

Ведомости
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Две российские станции мониторинга ядерных испытаний, расположенные в якутском поселке Пеледуй и чукотском городе Билибино, возобновили передачу данных, сообщил секретарь подготовительной комиссии организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо.

«Входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний российские станции RUP 56 (Пеледуй) и RUP 57 (Билибино) возобновили работу и в данный момент направляют данные во Временный технический секретариат ОДВЗЯИ. Отличное сотрудничество и поддержка со стороны операторов российских станций», – сообщил он.

В воскресенье, 10 августа, из-за проблем со связью была приостановлена передача данных с российских станций, находящихся в Дубне и Кирове. Ранее газета The Wall Street Journal 12 августа со ссылкой на Зербо сообщила, что сигнал также перестал поступать 13 августа со станций из Билибино и Залесово. Эксперты продолжают обращаться к российским коллегам с просьбой как можно быстрее восстановить передачу данных со станций, говорил Зербо изданию.

В четверг, 8 августа, на военном полигоне в Архангельской области произошел взрыв. Погибли пятеро сотрудников «Росатома», еще трое специалистов пострадали. В Северодвинске, находящемся в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города утверждали, что угрозы здоровью населения нет. Позже «Росатом» сообщил, что взрыв произошел при проведении работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания.

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Оппозиционеры подали заявки в мэрию на проведение митинга 31 августа

Ведомости
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Муниципальный депутат, член совета московского отделения «Партии перемен» Эльвира Вихарева и представитель движения «Психология за права человека» Иван Брушлинский подали заявки в правительство Москвы на проведение митинга 31 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Возможными местами проведения акций протеста в заявках указаны проспект Академика Сахарова или проспект Мира. Разрешенная численность – до 100 000 человек. Цель акции протеста: «Выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан».

«От предложенного мэрией на эту субботу, 24-го числа, Марьина мы отказались», – уточняется в сообщении Telegram-канала.

Ранее столичная мэрия отказала организаторам акций протеста в проведении митинга и шествия в центре Москвы 24 августа. Тогда заявку на проведение митинга подали координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Александр Соловьев и Вихарева. Заявленное число участников было аналогичным – 100 000 человек. Организаторы просили мэрию разрешить шествие по проспекту Академика Сахарова, а также провести митинг на площади Победы. Целью этих акций было указано обеспечение равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Митинг КПРФ за честные выборы в Москве. Фотографии

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ФАС оштрафовала CNN за превышение громкости в эфире

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) оштрафовала российского вещателя телеканала CNN – ООО «Тернер информационные программы и стиль жизни» на 200 000 руб. за нарушение требований закона «О рекламе», говорится в сообщении ведомства.

В частности, речь идет о таком нарушении, как «превышение допустимого уровня громкости звука» при показе информации о телеканале, а также ее логотипа.

Ранее ФАС в ходе проверки выявила, что громкость звука при трансляции фрагментов информации о CNN увеличена по сравнению с уровнем громкости звука прерываемой телепередачи от 1,6 до 9,6 дБ при допустимых 1,5 дБ.

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Финансы
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Один из крупнейших банков Дании ввел отрицательные ставки по вкладам

Ведомости
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Jyske Bank первым из датских банков ввел отрицательные процентные ставки по вкладам, сообщает Financial Times. Третий по величине банк страны объявил об этом во вторник в финансовом отчете за первое полугодие. В нем Jyske Bank сообщил, что для депозитов, не превышающих 7,5 млн датских крон ($1,1 млн), процентная ставка будет равна нулю. При превышении этой суммы банк будет индивидуально договариваться с клиентами о процентной ставке. Если прийти к соглашению не удастся, она составит -0,6%.

Jyske Bank объяснил свое решение тем, что отрицательные ставки центробанка Дании отрицательно влияют на финансовые результаты. ЦБ впервые опустил базовую ставку ниже нуля в 2012 г., и с тех пор, за исключением четырех месяцев в 2014 г., она остается отрицательной. Сейчас ставка базовая составляет -0,65%. Ситуация вряд ли изменится в ближайшие годы, предупредил Jyske Bank.

В 2015 г. датские банки начали предлагать заемщикам ипотечные кредиты с отрицательной процентной ставкой. Таким образом, они фактически сами стали платить клиентам за то, чтобы те брали у них займы.

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Политика
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Оскорбившего Путина ведущего уволили с грузинского телеканала «Рустави 2»

Ведомости
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Грузинского телеведущего Георгия Габунию, оскорбившего ранее в прямом эфире российского президента Владимира Путина, уволили с телеканала «Рустави 2», передает «Первый канал грузинского телевидения». «Начальник информационной службы «Рустави 2» Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы», – заявил на брифинге гендиректор телеканала Паата Салия. По его словам, также уволены продюсер «Рустави 2» Георгий Лаперашвили и другие сотрудники.

Причиной увольнения Салия назвал конфликт интересов. Еще несколько сотрудников будут уволены после возвращения из отпуска, добавил гендиректор.

Телеканал «Рустави 2» оказался втянутым в политический скандал после того, как 7 июля Габуния в эфире программы «P.S.» нецензурно выразился в адрес Путина. После этого сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и требовали уволить Габунию и занимавшего на тот момент пост гендиректора Николоза Гварамию. Руководство канала не стало увольнять журналиста, отстранив его от работы на два месяца. «Рустави 2» официально отказался приносить извинения.

Позже российский МИД назвал слова Габунии в адрес Путина беспрецедентной по низости выходкой. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству ввести санкции против Грузии, однако российский президент не поддержал эту инициативу «из-за уважения к грузинскому народу».

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Песков: работа станций мониторинга радиации находится вне компетенции Кремля

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную позицию властей в вопросах об инциденте на военном полигоне под Северодвинском. «Президент сказал, что никакой опасности нет, все власти работают над тем, чтобы не допустить хоть какой-то, малейшей опасности для граждан России в связи с этой нештатной ситуацией», – подчеркнул Песков. По его словам, сейчас российский лидер получает всю информацию, связанную со взрывом ракеты с радиоизотопным источником питания. Он напомнил, что кроме заявлений главы государства и других официальных лиц об аварии «были еще экспертные разъяснения». «Мне здесь в данном случае нечего добавить», – резюмировал Песков.

Говоря о работе национальных станций мониторинга радиации, пресс-секретарь президента подчеркнул, что их деятельность не входит в компетенцию Кремля. Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что четыре таких станции прекратили передавать данные о радиационной обстановке. Речь шла о станциях в подмосковной Дубне и Кирове, на Алтае и Чукотке. Все станции подведомственны Минобороны, которое причину сбоев не комментировало. «Здесь я ничего не могу сказать. Я не знаю, что это за станции, передают они? Должны ли они передавать – не должны ли передавать», – отметил Песков.

Пресс-секретарь Путина назвал абсурдной публикацию карты распространения радиационного облака после взрыва, которая была опубликована исполнительным секретарем Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо в микроблоге Twitter. Согласно этой карте, облако могло распространиться над территорией Урала и части Сибири.

Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа во время испытаний реактивного двигателя. Пять сотрудников «Росатома» погибли и еще трое пострадали. В Северодвинске, расположенном примерно в 40 км от места взрыва, было зафиксировано кратковременное повышение радиационного фона. Власти города заверили, что угрозы здоровью населения нет. Американские СМИ предположили, что инцидент связан с испытаниями крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник». Эту версию поддержал президент США Дональд Трамп. Кремль не подтвердил эту информацию. Песков 13 августа сослался на официальное заявление «Росатома» и отказался от дальнейших комментариев.

Политика
Новости

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

Ведомости
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Минобороны опубликовало на официальном Youtube-канале видео первого полета военного беспилотника «Альтиус-У». Полет длился 32 минуты, беспилотник поднимался на высоту до 800 м. Управление им осуществлялось полностью в автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов ведомства. Полет прошел штатно.

«Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток», – отмечает Минобороны. Масса беспилотника – около 6 т. В управлении им задействован спутниковый канал, благодаря этому радиус применения «Альтиус-У» практически ничем не ограничен.

В июне прошлого года нынешний вице-премьер Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замминистра, заявил об окончании работ над беспилотником в течение года. «Альтиус-У» будет нести до двух тонн боевой нагрузки, отмечал он.

Полноценные летные испытания первого опытного образца «Альтиуса» начались в июле 2018 г.

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Политика
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Более 60% россиян считают неблагоприятной ситуацию в России для планирования будущего

Ведомости
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Две трети опрошенных Фондом общественного мнения (ФОМ) россиян считают, что сейчас в стране ситуация не слишком благоприятна для планирования будущего. Каждый пятый из них заявил, что не уверен в завтрашнем дне. Еще 12% объясняют свою позицию низким уровнем жизни, маленькими зарплатами и пенсиями. Россияне также не готовы сейчас планировать будущее из-за роста цен (10%), безработицы (6%), недовольства работой властей (5%), экономических и социальных проблем (по 4%).

28% респондентов назвали ситуацию в стране благоприятной для планирования. 5% из них объясняют это тем, что в стране сейчас все хорошо, 4% заявили, что планировать нужно всегда.

Большинство россиян стараются планировать свою жизнь, но многие из них только на короткие сроки (41%). На средние сроки планируют 18% опрошенных, на длительные – 16%. Почти четверть респондентов сказали, что не стараются планировать свою жизнь.

Опрос ФОМ также показал, что четверть россиян ожидают через 20 лет улучшения ситуации в экономике России и финансовой сфере, 30% считают, что положение дел останется таким же, а 22% прогнозируют ухудшение. 35% респондентов предполагают, что через 20 лет доверия между россиянами будет меньше, обратной позиции придерживаются 12%, еще треть заявили, что в этом отношении ничего не изменится.

Политика
Новости

Песков рассказал подробности встречи Макрона и Путина

Ведомости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности встречи лидеров Франции и России 19 августа. Он назвал состоявшиеся переговоры Владимира Путина и Эммануэля Макрона «весьма насыщенным с точки зрения содержания, весьма конструктивным и доверительным диалогом»: «Сверили часы по основным вопросам как двухсторонней, так и международной повестки дня».

По словам Пескова, лидеры двух стран поговорили о подготовке встреч «нормандской четверки», в которую входят Россия, Украина, Франция и Германия. «Обсуждались перспективы организации встречи на высшем уровне в нормандском формате, которой будет предшествовать серьезная работа на экспертном уровне. Чтобы, как говорилось вчера, не проводить встречу ради встречи», – заявил Песков. Дата новой встречи пока не определена, но есть определенные сроки встреч экспертов и помощников президента, которые пройдут «в ближайшем будущем», добавил он.

Говоря о возможности проведения встречи Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским до нормандского саммита, Песков отметил, что «здесь вопросов больше, чем ответов»: «Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским».

Отвечая на вопрос о послании для G7, которое якобы Путин передал Макрону в преддверии заседания стран «большой семерки» во Франции, Песков подчеркнул: российский лидер просто ознакомил Макрона с позицией страны по актуальным вопросам. «В настоящее время Макрон просто знает позицию России по наиболее актуальным вопросам. И знает ее не на основе каких-то фейковых новостей, не на основе вольных трактовок, а от первоисточника – то есть от главы российского государства», – заявил он.

Путин прибыл с официальным визитом во Францию вчера, 19 августа. Президенты встретились в резиденции Макрона «Форт Брегансон» на юге страны. Встреча проходила в закрытом режиме. Ключевым вопросом встречи стал конфликт на юго-востоке Украины и будущее нормандского формата. Также стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии и Иране, вопросы вооружения и коллективной безопасности.

Технологии
Новости

Аналитики фиксируют рост числа кибератак на промышленность

Ведомости
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Во II квартале 2019 г. в мире резко выросла доля атак на промышленность с использованием вредоносного программного обеспечения (ВПО), следует из отчета Positive Technologies (есть у «Ведомостей»). По данным компании, в 96% зафиксированных атак на отрасль хакеры использовали такой софт. В I квартале 2018 г. этот показатель составил 67% (всего 6 атак), во втором – 43% (3 атаки), в третьем – 55% (5 атак), в четвертом – 80% (12 атак). В I квартале 2019 г. – 79% (22 атаки). Всего эксперты зафиксировали 26 таких атак за апрель – июнь 2019 г. В компании уточнили, что если хакер в рамках атаки заражал вредным софтом 1000 организаций, то это считалось за одну вредоносную атаку, но массовую.

Участившееся использование ВПО связано с активной деятельностью группировок RTM и TaskMasters в отношении промышленных компаний, считают в Positive Technologies. В течение II квартала 2019 г. специалисты компании зафиксировали более 10 вредоносных рассылок RTM в адрес промышленных организаций в России и СНГ. Все письма составлены на русском языке и содержат якобы финансовые документы (акты, счета и др.). Троян RTM ворует данные и передает их на сервер злоумышленников.

По данным Kaspersky ICS CERT, в России в первом полугодии 2019 г. порядка 45% компьютеров АСУ подверглись атакам с использованием ВПО. Эксперт Kaspersky ICS CERT Кирилл Круглов говорит, что в лаборатории фиксируют большое количество фишинговых рассылок, нацеленных на бухгалтеров индустриальных предприятий, обычно это начало атаки с целью кражи средств компании. Но, что еще важнее, в очень небольшом проценте случаев фишинг используется APT-группировками (от аббревиатуры advanced persistent threat – «развитая устойчивая угроза»; они проводят атаки на конкретные организации, а не массово) для внедрения в сети промышленных компаний шпионского ПО, добавляет Круглов. Как правило, внедряемое вредоносное ПО служит для выполнения вполне определенной цели – например, кража доменных учетных записей или конфиденциальных документов, уточняет он.

Число эффективных атак на промышленность с использованием вредоносного ПО растет, уверен руководитель направления по защите автоматизированных систем управления (АСУ) ТП компании «Ростелеком» Владимир Карантаев. По его мнению, это связано с широким внедрением технологий с низким уровнем безопасности, для которых существуют известные и отработанные методы атак, при этом средства защиты на промышленных предприятиях все еще недостаточно распространены.

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