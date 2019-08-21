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Здание Третьяковской галереи на Крымском Валу закроют на 4–5 лет

Филиал Третьяковской галереи на Крымском Валу будет закрыт на реконструкцию ориентировочно с 2023 по 2027–2028 гг., рассказала в интервью «Известиям» гендиректор музея Зельфира Трегулова. На протяжении этого времени здание будет полностью недоступно для посетителей, уточнила она.

На время реконструкции в филиале на Крымском Валу часть экспозиции будет отправлена в хранилище, часть будет выставлена в здании на Кадашевской набережной, которое сейчас строится, пояснила Трегулова. Кроме того, в течение этих четырех-пяти лет Третьяковка планирует активно показывать свои коллекции по всему миру и в российских филиалах, которые к тому времени откроются во Владивостоке, Калининграде и Самаре.

Сейчас музей ведет переговоры с голландским архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА/АМО, которое будет заниматься реконструкцией. Голландцы, по словам Трегуловой, будут работаться вместе с московским архитектурным бюро «Резерв».

Гендиректор Третьяковки подчеркнула, что проектирование выполняется на спонсорские деньги, а не на государственные, что ускоряет процесс. Однако сроки начала самой реконструкции зависят от того, как скоро будет готово хранилище, куда можно будет перевезти картины с Крымского Вала.

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