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Роспотребнадзор добился закрытия 19 хостелов в Москве с начала года

Роспотребнадзор с начала года добился через суд закрытия в Москве 19 хостелов, а за последние четыре года – более 130 хостелов, говорится в сообщении ведомства. Мини-гостиницы были закрыты из-за грубых нарушений требований санитарного законодательства, в том числе из-за размещения хостелов в квартирах жилых домов без их перевода в нежилой фонд и без создания отдельного входа.

В 2018 г. на основании судебных решений были закрыты 35 хостелов, в 2017 г. – 29 хостелов, в 2016 г. – 53 хостела, уточнило ведомство.

С 1 октября вступили в силу поправки в ч. 3 ст. 17 Жилищного кодекса России. Эти поправки ограничивают открытие гостиниц и хостелов в многоквартирных жилых домах. Владельцам хостелов необходимо переоформлять жилое помещение в нежилое. При этом, согласно поправкам, нежилым помещением в многоквартирном доме могут быть признаны только квартиры, находящиеся на первом и втором этажах при условии, что под ними расположено нежилое помещение. Помимо этого мини-гостиница должна иметь отдельный вход с улицы.

Разработка соответствующего законопроекта велась на протяжении четырех лет. Первую редакцию поправок отклонил Совет Федерации и предложил перенести срок вступления их в силу на 1 января 2020 г. После этого была созвана специальная комиссия, в которую вошли депутаты и сенаторы. 3 апреля комиссия достигла на заседании компромисса. Парламентарии и сенаторы решили, что поправки вступят в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.