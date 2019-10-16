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Дочь Ротенберга вышла из состава бенефициаров ТЦ в Киеве

Лилия Ротенберг, дочь российского миллиардера Аркадия Ротенберга, перестала быть бенефициаром Ocean Plaza, одного из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева, сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, владельцем Ocean Plaza является ООО «Инвестиционный союз "Лыбидь". В сентябре Лилия Ротенберг перестала числиться учредителем ООО "Авангард-Виларти" (владелец 100% уставного капитала "ИС "Лыбидь"). Кроме того, согласно реестру, по состоянию на 16 октября 2019 г. вместо Лилии Ротенберг, а также граждан Швейцарии Андреа и Сюзанны Валлабх конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" стала кипрская "Оушен Плаза Проджект".

Также данные об управлении Ocean Plaza исчезли с сайта российской «ТПС недвижимости», которой Лилия Ротенберг владеет вместе с предпринимателями Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько.

Изначально строительство торгового центра Ocean Plaza площадью 165 000 кв. м вели Ukrainian Development Partners и «К.А.Н. Девелопмент», принадлежащие украинским предпринимателям Василию Хмельницкому, Андрею Иванову и Вагифу Алиеву. Но в 2012 г. проект выкупила российская «ТПС недвижимость», на момент заключения сделка оценивалась в $280–350 млн.

В апреле «Коммерсантъ» писал, что торговый центр планирует выкупить его бывший совладелец Вагиф Алиев. При этом стоимость Ocean Plaza оценивалась в $270–315 млн. Как отмечает «Интерфакс», после внесения изменений в список бенефициаров по состоянию на октябрь 2019 г. «ИС "Лыбидь" имеет непрямую связь с группой UFuture украинского предпринимателя Василия Хмельницкого. О намерении купить этот торговый центр Хмельницкий заявлял весной 2019 г. При этом в UFuture не подтвердили и не опровергли информацию о покупке торгового центра.