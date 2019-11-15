Участники митинга в защиту киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину
В Тверской суд Москвы подан коллективный административный иск к мэру Москвы Сергею Собянину и его заместителю Марату Хуснуллину, сообщает РБК. Истцами выступают 22 столичных активиста. Претензии касаются якобы бездействия чиновников в связи со сносом киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, уточняет издание, в распоряжении которого имеется исковое заявление.
Пресс-секретарь Тверского суда Ольга Бондарева подтвердила РБК информацию о подаче иска. По ее словам, заявление зарегистрировано. Иск пока не принят к производству. Ответчиками по нему также являются Мосгосстройнадзор, департаменты культуры, культурного наследия и образования мэрии Москвы. Среди истцов – депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, муниципальные депутаты Пресненского района Николай Васильев, Елена Ивашкина и Анастасия Ромашкевич.
По мнению истцов, столичные власти нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 1 декабря 2018 г. прошла согласованная с мэрией акция протеста в защиту киноцентра «Соловей». Протестующие также требовали восстановить снесенный дом культуры имени А. С. Серафимовича. После акции ее участники составили резолюцию и направили документ в мэрию. В нем они потребовали «обеспечить соблюдение градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского дома культуры.
По закону столичные власти должны были в течение месяца дать ответ на резолюцию. Однако ответ участники митинга так и не получили. По их мнению, отсутствие реакции говорит о «несоблюдении порядка проведения публичных мероприятий» и нарушении прав граждан «на свободу собраний, на обращение, на защиту прав, свобод и законных интересов граждан, поскольку игнорирование обращения населения к административным ответчикам фактически лишает граждан на реализацию указанных прав».
Ранее в Москве прошло несколько акций протеста против сноса киноцентра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации. Он говорил, что судьбу кинотеатра обсуждал с Собяниным. По его словам, мэр держит вопрос на контроле. В октябре Мединский заявил, что против закрытия «Соловья», он переадресовал вопрос о его дальнейшей работе в московскую мэрию.