Участники митинга в защиту киноцентра «Соловей» подали иск к Собянину

По мнению истцов, столичные власти нарушили закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». 1 декабря 2018 г. прошла согласованная с мэрией акция протеста в защиту киноцентра «Соловей». Протестующие также требовали восстановить снесенный дом культуры имени А. С. Серафимовича. После акции ее участники составили резолюцию и направили документ в мэрию. В нем они потребовали «обеспечить соблюдение градостроительного плана города Москвы», «запретить снос здания киноцентра «Соловей» как противоречащий основам законодательства о культуре», отозвать разрешение на строительство жилого комплекса на месте конструктивистского дома культуры.