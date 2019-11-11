«Соловей» переедет в кинотеатр «Октябрь»

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне – популярная среди московских синефилов площадка. Репертуар «Соловья» – арт-хаус и фильмы пролонгированного проката (популярные фильмы, выходившие в основном прокате несколько месяцев или лет назад). В «Соловье» 24 кинозала и по этому показателю он является крупнейшим в Восточной Европе кинотеатром. Ежегодно «Соловей», по данным самого киноцентра, продает 1,6 млн билетов. Владелец «Соловья» – АО «Киноцентр», которое, как писали ранее «Ведомости», может быть связано с бывшими акционерами банка «Хованский» – бизнесменами Эдуардом и Вадимом Меркиными.