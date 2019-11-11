«Соловей» переедет в кинотеатр «Октябрь»
Киноцентр «Соловей» и сеть кинотеатров «Каро» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает сохранение на площадках «Каро» репертуарной сетки и ценовой политики киноцентра после его закрытия. Об этом сообщили «Ведомостям» президент «Каро» Ольга Зинякова и исполнительный директор «Соловья» Юрий Соловей. Стороны отказались раскрыть условия, на которых «Каро» сможет использовать бренд «Соловей» после его закрытия. Киноцентр прекратит работу 2 декабря, уточнил в беседе с «Ведомостями» Юрий Соловей.
Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне – популярная среди московских синефилов площадка. Репертуар «Соловья» – арт-хаус и фильмы пролонгированного проката (популярные фильмы, выходившие в основном прокате несколько месяцев или лет назад). В «Соловье» 24 кинозала и по этому показателю он является крупнейшим в Восточной Европе кинотеатром. Ежегодно «Соловей», по данным самого киноцентра, продает 1,6 млн билетов. Владелец «Соловья» – АО «Киноцентр», которое, как писали ранее «Ведомости», может быть связано с бывшими акционерами банка «Хованский» – бизнесменами Эдуардом и Вадимом Меркиными.