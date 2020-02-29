Международную выставку недвижимости MIPIM перенесли на июнь из-за коронавируса
Организаторы Международной выставки коммерческой недвижимости в Каннах (MIPIM 2020) приняли решение перенести мероприятие с марта на июнь 2020 г. «Первоначальные даты меняются из-за растущего беспокойства, связанного с коронавирусом», – говорится в сообщении.
Выставка должна была состояться 10–13 марта. Новые даты – 2–5 июня. Накануне организаторы опровергали слухи о возможном переносе выставки и утверждали, что она состоится в марте, как и планировалось.
MIPIM проводится с 1990 г. Это четырехдневное мероприятие, на котором встречаются самые влиятельные игроки из всех секторов международной отрасли недвижимости, говорится на сайте выставки. В мероприятии обычно принимают участие инвесторы и финансовые учреждения, девелоперы, города и местные органы власти, архитекторы, гостиничные сети и т. д.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. Помимо Китая случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы еще в 56 странах. Согласно последним данным, заразились свыше 85 000 человек, более 2800 скончались.