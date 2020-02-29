Международную выставку недвижимости MIPIM перенесли на июнь из-за коронавируса

MIPIM проводится с 1990 г. Это четырехдневное мероприятие, на котором встречаются самые влиятельные игроки из всех секторов международной отрасли недвижимости, говорится на сайте выставки. В мероприятии обычно принимают участие инвесторы и финансовые учреждения, девелоперы, города и местные органы власти, архитекторы, гостиничные сети и т. д.