Группа «Самолет» отказалась проводить IPO

Совет директоров девелоперской группы «Самолет» вынес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос «об отказе от размещения дополнительных обыкновенных акций», сказано в ее сообщении. Ее акционеры еще в 2018 г. одобрили проведение IPO на Московской бирже. Тогда она хотела предложить инвесторам более 45% уставного капитала «Самолета» и, как сообщало Bloomberg, привлечь $250 млн. Компания «Нацэксперт» осенью 2018 г. оценила компанию в 81,9 млрд руб.