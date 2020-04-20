Группа «Самолет» отказалась проводить IPO
Совет директоров девелоперской группы «Самолет» вынес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос «об отказе от размещения дополнительных обыкновенных акций», сказано в ее сообщении. Ее акционеры еще в 2018 г. одобрили проведение IPO на Московской бирже. Тогда она хотела предложить инвесторам более 45% уставного капитала «Самолета» и, как сообщало Bloomberg, привлечь $250 млн. Компания «Нацэксперт» осенью 2018 г. оценила компанию в 81,9 млрд руб.
«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. У структуры брата губернатора Московской области Андрея Воробьева Максима есть 25% во входящей в группу фирме «Самолет две столицы» – последняя строит в Москве и Санкт-Петербурге.
Представитель «Самолета» называет решение совета директоров технической процедурой. Компания, по его словам, в ближайшие 2-3 месяца точно не планирует проводить размещение, поэтому совет директоров досрочно признал дополнительный выпуск обыкновенных акций несостоявшимся. Это позволит принять новое решение о размещении в среднесрочной перспективе, объясняет он.