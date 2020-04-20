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Группа «Самолет» отказалась проводить IPO

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Совет директоров девелоперской группы «Самолет» вынес на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопрос «об отказе от размещения дополнительных обыкновенных акций», сказано в ее сообщении. Ее акционеры еще в 2018 г. одобрили проведение IPO на Московской бирже. Тогда она хотела предложить инвесторам более 45% уставного капитала «Самолета» и, как сообщало Bloomberg, привлечь $250 млн. Компания «Нацэксперт» осенью 2018 г. оценила компанию в 81,9 млрд руб.

«Самолет» – один из крупнейших девелоперов жилья в Московском регионе. Портфель компании превышает 12 млн кв. м. Крупнейшие акционеры – миноритарий «Русской аквакультуры» Михаил Кенин и бизнесмен Павел Голубков. У структуры брата губернатора Московской области Андрея Воробьева Максима есть 25% во входящей в группу фирме «Самолет две столицы» – последняя строит в Москве и Санкт-Петербурге.

Представитель «Самолета» называет решение совета директоров технической процедурой. Компания, по его словам, в ближайшие 2-3 месяца точно не планирует проводить размещение, поэтому совет директоров досрочно признал дополнительный выпуск обыкновенных акций несостоявшимся. Это позволит принять новое решение о размещении в среднесрочной перспективе, объясняет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных