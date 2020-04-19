Началась распродажа активов девелопера Urban Group

Торги по продаже имущества ООО «Ивастрой», «дочки» девелоперской компании Urban Group, признаны несостоявшимися – не было заявок. Это следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Речь идет, как сказано в лотовой документации, о нескольких участках общей площадью 30,5 га в селе Лайково в Одинцовском районе Московской области. Они продавались единым лотом, начальная цена – 1,43 млрд руб. Торги должны были пройти в начале апреля.