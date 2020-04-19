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Началась распродажа активов девелопера Urban Group

Пока желающих купить участки не нашлось
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Торги по продаже имущества ООО «Ивастрой», «дочки» девелоперской компании Urban Group, признаны несостоявшимися – не было заявок. Это следует из информации на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Речь идет, как сказано в лотовой документации, о нескольких участках общей площадью 30,5 га в селе Лайково в Одинцовском районе Московской области. Они продавались единым лотом, начальная цена – 1,43 млрд руб. Торги должны были пройти в начале апреля.

Urban Group была одним из крупнейших застройщиков жилья в Московской области. Портфель компании составлял 2 млн кв. м, среди ее проектов жилые комплексы «Лайково» в Одинцовском районе, «Митино О2» на Пятницком шоссе, «Солнечная система» в Химках и т. д. Основной владелец группы – Александр Долгин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных