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«Интеко» приобрела проект жилого комплекса на месте «Коммерсанта»

Ведомости

Девелоперская компания «Интеко» выкупила у структуры Алишера Усманова проект жилого комплекса на месте бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» рядом со станцией метро «Сокол». Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. 30 апреля «Интеко» объявила тендер на снос зданий, расположенных на улице Врубеля (там ранее находился «Коммерсантъ»), сказано на сайте Единой электронной торговой площадки.

Кроме того, 4 апреля гендиректором АО «Специализированный застройщик "Врубеля, 4"», которому принадлежит здание «Коммерсанта», был назначен Егор Репников. Он возглавляет ООО «СЗ "Врубеля, 4"», владелец этой фирмы — «Интеко». Представитель последней от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают ответа от USM Holdings Усманова.

В ноябре 2019 г. мэрия Москвы разрешила построить на месте «Коммерсанта» жилой комплекс с подземной автостоянкой общей площадью почти 33 000 кв. м. Инвестиции в строительство тогда участники рынка оценивали в 2,2-2,9 млрд руб.

«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 г. Елена Батурина продала «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову за $1,2 млрд, из которых примерно половину составляли долговые обязательства. В 2017 г. Шишханов из-за финансовых проблем у Бинбанка передал девелопера в ЦБ. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст». Среди текущих проектов компании — жилые комплексы «Садовые кварталы» в Хамовниках, West Garden в Раменках, «Вестердам» в Очаково-Матвеевском. В прошлом году «Интеко» выкупила у «Траста» комплекс «Теплые торговые ряды» на Ильинке под строительство апартаментов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных