«Интеко» приобрела проект жилого комплекса на месте «Коммерсанта»

«Интеко» была создана женой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Еленой Батуриной и ее братом Виктором. В 2000-е гг. компания была одним из крупнейших строителей жилья в Москве. В 2011 г. Елена Батурина продала «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову за $1,2 млрд, из которых примерно половину составляли долговые обязательства. В 2017 г. Шишханов из-за финансовых проблем у Бинбанка передал девелопера в ЦБ. Сейчас владелец «Интеко» – банк непрофильных активов «Траст». Среди текущих проектов компании — жилые комплексы «Садовые кварталы» в Хамовниках, West Garden в Раменках, «Вестердам» в Очаково-Матвеевском. В прошлом году «Интеко» выкупила у «Траста» комплекс «Теплые торговые ряды» на Ильинке под строительство апартаментов.