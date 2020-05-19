Минстрой намерен снизить требования к качеству строительства во время ЧС
Строительные нормы в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) могут быть упрощены для того, чтобы выиграть в сроках и цене строительства за счет долговечности, заявил «РИА Новости» заместитель министра строительства Дмитрий Волков. Он отметил, что министерство уже готовит меры по упрощению порядка строительства во время ЧС. Такие меры будут установлены законом, и при необходимости не придется каждый раз принимать схожие по сути решения.
Волков заявил, что предлагаемые Минстроем изменения позволят сократить сроки возведения типовой больницы из легких конструкций до 8–9 месяцев. В обычных условиях они достигают 16–28 месяцев. На само строительство при этом уходит 10–18% от общего времени, остальное же время занимают вопросы разрешений и оформления документов, заявил Волков. Министерство предлагает на время ЧС параллельно проводить разные процессы – например, проектирование и строительство.
15 мая президент Владимир Путин поручил правительству представить конкретные меры по упрощению административных процедур при строительстве. Он сделал поручение во время совещания по поводу открытия медицинских центров Минобороны – по словам президента, 16 центров были построены и укомплектованы всего за два месяца. По итогам совещания Путин призвал зачистить «всякие СНиПы-хрипы» (СНиП – строительные нормы и правила. – «Ведомости»).