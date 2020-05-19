Минстрой намерен снизить требования к качеству строительства во время ЧС

Строительные нормы в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС) могут быть упрощены для того, чтобы выиграть в сроках и цене строительства за счет долговечности, заявил «РИА Новости» заместитель министра строительства Дмитрий Волков. Он отметил, что министерство уже готовит меры по упрощению порядка строительства во время ЧС. Такие меры будут установлены законом, и при необходимости не придется каждый раз принимать схожие по сути решения.