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СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

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Российский миллиардер Роман Абрамович, состояние которого Forbes оценивает в $11,3 млрд, в январе купил самую дорогую виллу в Израиле, пишет издание The Globes со ссылкой на источник, знакомый со сделкой.

По данным издания, вилла находится в 15 км от Тель-Авива, в городе Герцлия-Питуах, площадь земельного участка — 9500 кв. км. По словам источника, сумма сделки составила около 226 млн шекелей ($64,5 млн).

Ранее большая часть виллы принадлежала британскому финансисту, одному из основателей хедж-фонда Brevan Howard — Алану Говарду. В 2006 г. он приобрел эту недвижимость за $9 млн.

Как отмечает The Globes, это уже третья покупка недвижимости Абрамовичем в Израиле. В 2015 г. он приобрел отель с земельным участком в историческом центре Тель-Авива за $29,7 млн, в 2019 г. — еще одно здание площадью 6500 кв. м за $57,3 млн.  

В апреле 2018 г. у Абрамовича закончился срок действия британской визы инвестора. Несмотря на то что официального отказа в получении новой визы не было, выдача ее затянулась. В мае того же года Абрамович получил гражданство Израиля. По израильскому паспорту он может пребывать на территории Великобритании не более 90 дней из 180. После получения израильского гражданства бизнесмен отозвал заявку на получение визы Великобритании. В июле того же года The Times сообщила, что он приобрел в Лондоне пентхаус за 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн). 

Ранее по теме: Как Роман Абрамович заменил британскую визу израильским паспортом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных