СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле
По данным издания, вилла находится в 15 км от Тель-Авива, в городе Герцлия-Питуах, площадь земельного участка — 9500 кв. км. По словам источника, сумма сделки составила около 226 млн шекелей ($64,5 млн).
Ранее большая часть виллы принадлежала британскому финансисту, одному из основателей хедж-фонда Brevan Howard — Алану Говарду. В 2006 г. он приобрел эту недвижимость за $9 млн.
Как отмечает The Globes, это уже третья покупка недвижимости Абрамовичем в Израиле. В 2015 г. он приобрел отель с земельным участком в историческом центре Тель-Авива за $29,7 млн, в 2019 г. — еще одно здание площадью 6500 кв. м за $57,3 млн.
В апреле 2018 г. у Абрамовича закончился срок действия британской визы инвестора. Несмотря на то что официального отказа в получении новой визы не было, выдача ее затянулась. В мае того же года Абрамович получил гражданство Израиля. По израильскому паспорту он может пребывать на территории Великобритании не более 90 дней из 180. После получения израильского гражданства бизнесмен отозвал заявку на получение визы Великобритании. В июле того же года The Times сообщила, что он приобрел в Лондоне пентхаус за 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн).