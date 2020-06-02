СМИ сообщили о покупке Абрамовичем самой дорогой виллы в Израиле

В апреле 2018 г. у Абрамовича закончился срок действия британской визы инвестора. Несмотря на то что официального отказа в получении новой визы не было, выдача ее затянулась. В мае того же года Абрамович получил гражданство Израиля. По израильскому паспорту он может пребывать на территории Великобритании не более 90 дней из 180. После получения израильского гражданства бизнесмен отозвал заявку на получение визы Великобритании. В июле того же года The Times сообщила, что он приобрел в Лондоне пентхаус за 30 млн фунтов стерлингов (около $40 млн).