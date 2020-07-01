Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

Коммунальные тарифы в России индексируются с 2013 г. раз в год с 1 июля. Исключение составил 2019 г., когда из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.