Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%
С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС. Индексы повышения тарифов правительство утвердило еще в октябре 2019 г. Наименьший рост тарифов запланирован в Ненецком автономном округе – 2,4%, а наибольший в Чечне – 6,5%. В Москве тарифы вырастут на 5%, в Петербурге – на 3,8%.
Коммунальные тарифы в России индексируются с 2013 г. раз в год с 1 июля. Исключение составил 2019 г., когда из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.
Из-за коронавируса Минстрой рассматривал вариант отложить индексацию коммунальных тарифов в этом году, но в итоге ведомство отказалось от этой идеи, объяснив, что в этом случае только в системе водоснабжения выпадающие доходы составят минимум 300 млрд руб., писал «Коммерсантъ». При этом в рамках поддержки населения в условиях COVID-19 правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г.