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Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

Ведомости

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС. Индексы повышения тарифов правительство утвердило еще в октябре 2019 г. Наименьший рост тарифов запланирован в Ненецком автономном округе – 2,4%, а наибольший в Чечне – 6,5%. В Москве тарифы вырастут на 5%, в Петербурге – на 3,8%.

Коммунальные тарифы в России индексируются с 2013 г. раз в год с 1 июля. Исключение составил 2019 г., когда из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации. Вместо этого власти решили повысить тарифы на 1,7% в начале года и на 2,4% с 1 июля.

Из-за коронавируса Минстрой рассматривал вариант отложить индексацию коммунальных тарифов в этом году, но в итоге ведомство отказалось от этой идеи, объяснив, что в этом случае только в системе водоснабжения выпадающие доходы составят минимум 300 млрд руб., писал «Коммерсантъ». При этом в рамках поддержки населения в условиях COVID-19 правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г.

Ранее по теме: Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных