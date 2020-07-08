На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб

ЦМТ был построен в 1980 г. для размещения представительств зарубежных компаний. Сейчас общая площадь Центра составляет 265 200 кв. м. Кроме одноименного бизнес-комплекса здесь расположено несколько гостиниц, в том числе Crowne Plaza, а также апарт-отели «Международная» и «Эридан». В прошлом году «Ведомости» сообщили о планах по реконструкции ЦМТ, которая предусматривала новое строительство с максимальной допустимой высотой 200 м.