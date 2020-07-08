На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб

На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскребСтроительство займет не менее десяти лет
На территории Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в Москве построят комплекс из двух офисных зданий – небоскреба высотой 200 м и дополнительного объема высотой 57 м. Они войдут в состав третьей очереди ЦМТ, которую планируется завершить к 2031 г. Проект одобрил Архитектурный совет Москвы, строительство начнется в следующем году.
Архитектурную концепцию двух новых зданий разработало московское бюро SPEECH. По словам его руководителя Сергея Чобана, при создании проекта архитекторы консультировались с автором первых зданий ЦМТ Владимиром Кубасовым.
200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего района (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы. Общая площадь двух строений составит 75 500 кв. м, здесь разместятся офисы, подземная автостоянка, объекты коммерческой недвижимости и смотровая площадка.
ЦМТ был построен в 1980 г. для размещения представительств зарубежных компаний. Сейчас общая площадь Центра составляет 265 200 кв. м. Кроме одноименного бизнес-комплекса здесь расположено несколько гостиниц, в том числе Crowne Plaza, а также апарт-отели «Международная» и «Эридан». В прошлом году «Ведомости» сообщили о планах по реконструкции ЦМТ, которая предусматривала новое строительство с максимальной допустимой высотой 200 м.