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На территории ЦМТ в Москве построят 200-метровый небоскреб

Строительство займет не менее десяти лет
Ольга Мамаева
SPEECH

На территории Центра международной торговли (ЦМТ) на Краснопресненской набережной в Москве построят комплекс из двух офисных зданий – небоскреба высотой 200 м и дополнительного объема высотой 57 м. Они войдут в состав третьей очереди ЦМТ, которую планируется завершить к 2031 г. Проект одобрил Архитектурный совет Москвы, строительство начнется в следующем году.

Архитектурную концепцию двух новых зданий разработало московское бюро SPEECH. По словам его руководителя Сергея Чобана, при создании проекта архитекторы консультировались с автором первых зданий ЦМТ Владимиром Кубасовым.

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200-метровая башня призматической формы по высоте превзойдет некоторые небоскребы «Москва-сити», она расположится со стороны улицы 1905 года и станет вертикальной доминантой всего района (сейчас самое высокое здание на территории ЦМТ достигает 131 м). Второе здание будет построено со стороны Мантулинской улицы. Общая площадь двух строений составит 75 500 кв. м, здесь разместятся офисы, подземная автостоянка, объекты коммерческой недвижимости и смотровая площадка.

/SPEECH

ЦМТ был построен в 1980 г. для размещения представительств зарубежных компаний. Сейчас общая площадь Центра составляет 265 200 кв. м. Кроме одноименного бизнес-комплекса здесь расположено несколько гостиниц, в том числе Crowne Plaza, а также апарт-отели «Международная» и «Эридан». В прошлом году «Ведомости» сообщили о планах по реконструкции ЦМТ, которая предусматривала новое строительство с максимальной допустимой высотой 200 м.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных