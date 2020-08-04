Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года

Чтобы избежать проблемы обманутых дольщиков, правительство разработало закон о переходе строительства от долевого финансирования к проектному. Закон вступил в силу 1 июля 2019 г. Теперь все застройщики, которые осуществляют строительство с привлечением средств граждан и степенью строительной готовности объекта ниже 30%, должны заключать сделки с помощью счетов эскроу, которые контролирует банк. Люди, в свою очередь, открывают эскроу-счета, на котором сохраняются деньги до сдачи объекта. Воробьев на встрече с Путиным отметил, что проблемы обманутых дольщиков удалось решить благодаря именно этим поправкам.