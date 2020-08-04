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Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года

Ведомости

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту России Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года. Об этом губернатор заявил на встрече с президентом, стенограмма которой выложена на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с Дом.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году», ‒ сказал губернатор. 

Воробьев также сообщил Путину, что в Подмосковье в 2000–2015 гг. обманутых дольщиков было порядка 104 000 человек. На сегодняшний день, по его словам, удалось решить проблему 80 000 из них.

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Чтобы избежать проблемы обманутых дольщиков, правительство разработало закон о переходе строительства от долевого финансирования к проектному. Закон вступил в силу 1 июля 2019 г. Теперь все застройщики, которые осуществляют строительство с привлечением средств граждан и степенью строительной готовности объекта ниже 30%, должны заключать сделки с помощью счетов эскроу, которые контролирует банк. Люди, в свою очередь, открывают эскроу-счета, на котором сохраняются деньги до сдачи объекта. Воробьев на встрече с Путиным отметил, что проблемы обманутых дольщиков удалось решить благодаря именно этим поправкам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных