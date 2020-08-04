Воробьев пообещал решить проблему обманутых дольщиков за три года
Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал президенту России Владимиру Путину решить проблему обманутых дольщиков в регионе за три года. Об этом губернатор заявил на встрече с президентом, стенограмма которой выложена на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с Дом.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году», ‒ сказал губернатор.
Воробьев также сообщил Путину, что в Подмосковье в 2000–2015 гг. обманутых дольщиков было порядка 104 000 человек. На сегодняшний день, по его словам, удалось решить проблему 80 000 из них.
Чтобы избежать проблемы обманутых дольщиков, правительство разработало закон о переходе строительства от долевого финансирования к проектному. Закон вступил в силу 1 июля 2019 г. Теперь все застройщики, которые осуществляют строительство с привлечением средств граждан и степенью строительной готовности объекта ниже 30%, должны заключать сделки с помощью счетов эскроу, которые контролирует банк. Люди, в свою очередь, открывают эскроу-счета, на котором сохраняются деньги до сдачи объекта. Воробьев на встрече с Путиным отметил, что проблемы обманутых дольщиков удалось решить благодаря именно этим поправкам.