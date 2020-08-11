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ВТБ снизил взнос по ипотеке для семей c детьми до 15%

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ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке с 20% до 15%, сообщили в пресс-службе банка. Снижение размера первого взноса касается программ «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека». По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ставку по второй ранее снизили до 1%.

В начале июня ВТБ уменьшил с 20 до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5%. Банк также снижал ставки по ипотеке. В начале августа он снизил ставку по всей линейке базовых программ на 0,5 п. п. – до 7,4%.

В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.

Ранее по теме: ВТБ снизил ставки по ипотеке до 7,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных