ВТБ снизил взнос по ипотеке для семей c детьми до 15%
ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми и дальневосточной ипотеке с 20% до 15%, сообщили в пресс-службе банка. Снижение размера первого взноса касается программ «Ипотека для семей с детьми» и «Дальневосточная ипотека». По первой программе можно оформить кредит по ставке 5% годовых. Ставку по второй ранее снизили до 1%.
В начале июня ВТБ уменьшил с 20 до 15% первоначальный взнос по льготной ипотеке под 6,5%. Банк также снижал ставки по ипотеке. В начале августа он снизил ставку по всей линейке базовых программ на 0,5 п. п. – до 7,4%.
В апреле стартовала новая государственная программа льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5%. Она будет действовать до 1 ноября 2020 г. на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Максимальная сумма льготы для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составит 12 млн руб., в остальных регионах – 6 млн руб.