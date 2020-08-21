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Власти Москвы назвали количество расселенных по программе реновации домов

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В Москве по программе реновации расселили 43 многоквартирных дома, рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики.

«По программе реновации жилищного фонда в Москве полностью отселены 43 многоквартирных дома из 158, расселяемых с 2018 г.», – говорится в сообщении. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, сейчас в столице проектируются и строятся 262 объекта общей площадью 4,2 млн кв. м, 60 домов введены в эксплуатацию. Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что переселяются в новые квартиры по программе реновации более 19 000 человек из 115 многоквартирных домов.

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. 12 августа правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации. Переселение будет проходить в три этапа – с 2020 по 2024 г., с 2025 по 2028 г. и с 2029 по 2032 г. В первый этап новые квартиры получат почти 170 000 москвичей, проживающих в 930 старых домах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных