Власти Москвы назвали количество расселенных по программе реновации домов
В Москве по программе реновации расселили 43 многоквартирных дома, рассказали в пресс-службе департамента градостроительной политики.
«По программе реновации жилищного фонда в Москве полностью отселены 43 многоквартирных дома из 158, расселяемых с 2018 г.», – говорится в сообщении. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, сейчас в столице проектируются и строятся 262 объекта общей площадью 4,2 млн кв. м, 60 домов введены в эксплуатацию. Руководитель департамента городского имущества Москвы Максим Гаман отметил, что переселяются в новые квартиры по программе реновации более 19 000 человек из 115 многоквартирных домов.
Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. 12 августа правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации. Переселение будет проходить в три этапа – с 2020 по 2024 г., с 2025 по 2028 г. и с 2029 по 2032 г. В первый этап новые квартиры получат почти 170 000 москвичей, проживающих в 930 старых домах.