Власти Москвы назвали количество расселенных по программе реновации домов

Программа реновации жилищного фонда в Москве началась в 2017 г., она подразумевает снос и расселение жителей ветхих домов и пятиэтажных домов-хрущевок. 12 августа правительство Москвы определило очередность переселения в новое жилье участников программы реновации. Переселение будет проходить в три этапа – с 2020 по 2024 г., с 2025 по 2028 г. и с 2029 по 2032 г. В первый этап новые квартиры получат почти 170 000 москвичей, проживающих в 930 старых домах.