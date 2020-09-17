Хуснуллин не ожидает повсеместного роста цен на жилье в России
В России не ожидается повсеместного роста цен на жилье, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс». При этом, по его словам, в некоторых регионах произошел «небольшой всплеск».
«Мы эту ситуацию анализируем, считаем, что какого-то глобального роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам», – сказал Хуснуллин, добавив, что «небольшой всплеск» цен будет стимулировать жилищное строительство. При этом на рынке новостроек в данный момент «перегрева» не наблюдается.
Он объяснил, что цены немного поднялись в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали. Также есть регионы, где много построено, но не продано. Кроме того, он упомянул случаи, где из-за того, что цена была крайне низкой, стройка просто не начиналась. «Это абсолютно рыночный механизм, он сработал», – подчеркнул вице-премьер.
По его словам, за счет льготной программы ипотеки под 6,5% отрасль дополнительно получила более 500 млрд руб.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Правительство рассматривает возможность продления программы. По оценке «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., что на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.