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Хуснуллин не ожидает повсеместного роста цен на жилье в России

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В России не ожидается повсеместного роста цен на жилье, заявил зампредседателя правительства Марат Хуснуллин, передает «Интерфакс». При этом, по его словам, в некоторых регионах произошел «небольшой всплеск».

«Мы эту ситуацию анализируем, считаем, что какого-то глобального роста цен не произойдет, мы это видим четко по регионам», – сказал Хуснуллин, добавив, что «небольшой всплеск» цен будет стимулировать жилищное строительство. При этом на рынке новостроек в данный момент «перегрева» не наблюдается.

Он объяснил, что цены немного поднялись в тех регионах, где не было предложения, потому что люди ничего не покупали. Также есть регионы, где много построено, но не продано. Кроме того, он упомянул случаи, где из-за того, что цена была крайне низкой, стройка просто не начиналась. «Это абсолютно рыночный механизм, он сработал», – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, за счет льготной программы ипотеки под 6,5% отрасль дополнительно получила более 500 млрд руб.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Правительство рассматривает возможность продления программы. По оценке «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., что на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.

Ранее по теме: Правительство обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных