Хуснуллин не ожидает повсеместного роста цен на жилье в России

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября на следующих условиях: ставка по кредиту не может превышать 6,5% годовых и действует весь срок кредитования, первоначальный взнос должен составлять не менее 15%. Правительство рассматривает возможность продления программы. По оценке «Дом.РФ» и агентства Frank RG, в августе 2020 г. были выданы рекордные 148 000 ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., что на 38% больше в количественном выражении, чем в августе 2019 г., и на 59% – в денежном.