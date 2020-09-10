Правительство обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%
Минстрой изучает вопрос продления действия программы льготной ипотеки под 6,5%, заявил глава ведомства Владимир Якушев в ходе выступления на форуме Proestate. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, но окончательное решение пока не принято.
«Дискуссия не закрыта. Договоренность у правительства была такая, что будет дана оценка действия этой программы и будет принято решение. Пока срок до 1 ноября. Но мера была настолько востребована, что сейчас мы рассматриваем вопрос о её продлении, чтобы продолжать стимулировать жилищное строительство», — сказал министр.
Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября.
Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб и 6 млн руб соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.