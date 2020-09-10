Правительство обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%

«Дискуссия не закрыта. Договоренность у правительства была такая, что будет дана оценка действия этой программы и будет принято решение. Пока срок до 1 ноября. Но мера была настолько востребована, что сейчас мы рассматриваем вопрос о её продлении, чтобы продолжать стимулировать жилищное строительство», — сказал министр.