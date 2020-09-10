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Правительство обсуждает продление программы ипотеки под 6,5%

Ведомости

Минстрой изучает вопрос продления действия программы льготной ипотеки под 6,5%, заявил глава ведомства Владимир Якушев в ходе выступления на форуме Proestate. По его словам, этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, но окончательное решение пока не принято.

«Дискуссия не закрыта. Договоренность у правительства была такая, что будет дана оценка действия этой программы и будет принято решение. Пока срок до 1 ноября. Но мера была настолько востребована, что сейчас мы рассматриваем вопрос о её продлении, чтобы продолжать стимулировать жилищное строительство», — сказал министр.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Она заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября. 

Оператором программы выступает «Дом.Рф». Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Изначально взять ипотеку по ставке 6,5% можно было на квартиры стоимостью до 8 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн руб. в регионах. В июне лимит был увеличен до 12 млн руб и 6 млн руб соответственно, а необходимый первоначальный взнос снижен в августе с 20% до 15%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных