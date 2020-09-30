Зарубежные инвестиции в российскую недвижимость снизились в 2,5 раза

«Уже сейчас анонсированы потенциальные крупные сделки со складскими объектами, которые могут быть закрыты в ближайшем будущем или которые будут закрыты, когда объекты будут достроены. Кроме того, мы также ожидаем рост инвестиционного спроса к региональным складским проектам, до текущего момента интерес инвесторов был сосредоточен в основном на Московском регионе и Санкт-Петербурге», — отметил он.