Зарубежные инвестиции в российскую недвижимость снизились в 2,5 раза
Доля иностранных инвестиций в российскую недвижимость по итогам девяти месяцев 2020 г. сократилась с 23,7% до 9,3% годом ранее, подсчитали аналитики JLL. Это является отражением глобального тренда сокращения объема трансграничных инвестиций в мире на фоне пандемии, объясняют аналитики.
«Инвестиции в коммерческую недвижимость в России для иностранных компаний связаны с повышенными рисками и волатильностью рынка. Поэтому интерес к приобретению активов наблюдается в основном со стороны игроков, уже присутствующих в России», — пояснил гендиректор JLL Андерс Лильенстолпе.
При этом общий объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости в III квартале увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,1 млрд. Это рекордный показатель за последние четыре года, подсчитали в JLL.
«На высокие значения прошедшего квартала повлияли отложенные сделки I полугодия. По нашим прогнозам, объем инвестиций по итогам года составит $3,2 млрд», — объясняет член совета директоров, руководитель группы по инвестициям JLL Микаэл Казарян. В настоящее время активность инвесторов сосредоточена на анализе перспектив в различных сегментах, а также оценке финансовых потоков потенциальных проектов, продолжает он. «Снижение ключевой ставки в июле этого года до 4,25% привело к понижению стоимости заемных средств, что, в свою очередь, способствует повышению доходности инвестиционных сделок», — отметил Казарян.
Лидерами по спросу в III квартале стали складской, офисный и жилой сегменты недвижимости (по 28-29% от общей доли сделок). При этом, если офисный и жилой сегменты традиционно являются лидерами, то складской сегмент сделал существенный рывок, отмечают аналитики. За июль-сентябрь на складском рынке было закрыто сделок более чем на $320 млн, что является наибольшим квартальным значением с конца 2013 г. Крупнейшей складской сделкой III квартала стало приобретение фондом Сбербанка индустриального парка «PNK Парк Вешки» у PNK Group.
В конце 2020 г. — начале 2021 г. ожидается сохранение спроса на складской рынок недвижимости, считает руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев.
«Уже сейчас анонсированы потенциальные крупные сделки со складскими объектами, которые могут быть закрыты в ближайшем будущем или которые будут закрыты, когда объекты будут достроены. Кроме того, мы также ожидаем рост инвестиционного спроса к региональным складским проектам, до текущего момента интерес инвесторов был сосредоточен в основном на Московском регионе и Санкт-Петербурге», — отметил он.
Как отмечают аналитики, по-прежнему сохраняется и спрос инвесторов к проектам жилой недвижимости. Доля инвестиций от общего объема в III квартале составила 29%, а за девять месяцев 2020 г. — 44%.
Крупнейшей сделкой стало приобретение компанией «Гранель» участка на севере Москвы под строительство жилого комплекса. В целом, на Москву пришлось 87% от общего объема сделок в III квартале.