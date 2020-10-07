В Москве продано рекордное количество жилья в новостройках
В сентябре в Москве было продано более 10 000 квартир и апартаментов в новостройках, сообщает РБК со ссылкой на отчет аналитического центра ЦИАН. Данный показатель является историческим рекордом — он побил значения ноября 2018 г., когда за месяц в Москве было заключено 8500 договоров долевого участия (ДДУ).
Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов объяснил такой рост продаж на рынке первичного жилья льготной ставкой по ипотечным кредитам в 6,5%.
Ранее аналитики сервиса Price.ru сообщили, что число интернет-запросов жителей России, связанных с приобретением недвижимости за городом, в январе-сентябре этого года выросло в 1,5 раза по сравнению с сопоставимым периодом 2019 г.
Такая тенденция объясняется рядом причин. Например, сейчас в России снизились ставки по банковским вкладам. Кроме того, со следующего года вклады на сумму более 1 млн руб. будут облагаться налогом. В связи с этим граждане стали рассматривать покупку недвижимости как долгосрочную инвестицию, считает генеральный директор Price.ru Елена Суховей.
Также интерес к приобретению загородной недвижимости стимулировали необходимость самоизолироваться в связи с пандемией коронавируса и работать в удаленном режиме, рассказали аналитики. Наибольший интерес у жителей страны, по данным исследования, вызвали участки в Санкт-Петербурге: рост числа запросов составил 179% год к году. В топ-5 оказались также Воронеж (+167%), Московская область (+160%), Тюмень (+156%) и Екатеринбург (+144%).