В Москве продано рекордное количество жилья в новостройках

Такая тенденция объясняется рядом причин. Например, сейчас в России снизились ставки по банковским вкладам. Кроме того, со следующего года вклады на сумму более 1 млн руб. будут облагаться налогом. В связи с этим граждане стали рассматривать покупку недвижимости как долгосрочную инвестицию, считает генеральный директор Price.ru Елена Суховей.