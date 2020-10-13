В Москве запустили сервис по продаже и аренде недвижимости под производство
В Москве запущен сервис для продажи и аренды недвижимости под производство, сообщила пресс-служба столичной администрации.
«На инвестиционном портале города Москвы появился новый функционал для собственников промышленных площадок. Теперь они могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки», — говорится в сообщении. Услугу предоставляют компаниям, планирующим расширение или локализацию производства в столице. Площадка выбирается под требования, оставленные инвестором, в частности, оптимальное расположение, транспортная связность и возможность подключения к инженерным сетям.
«Сотрудники Агентства промышленного развития города Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ», — объяснил механизм рассмотрения заявок глава столичного департамента промышленной и инвестиционной политики Александр Прохоров.
В начале 2020 г. власти Москвы сообщили, что в столице начнется строительство девяти крупных промышленных объектов на участках, которые инвесторы арендуют у городских властей через аукционы. Победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тысячи квадратных метров будет построено до 2027 года на юге Москвы. Какое именно производство разместится на этих площадках, в мэрии не уточняли.