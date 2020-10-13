В Москве запустили сервис по продаже и аренде недвижимости под производство

В начале 2020 г. власти Москвы сообщили, что в столице начнется строительство девяти крупных промышленных объектов на участках, которые инвесторы арендуют у городских властей через аукционы. Победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тысячи квадратных метров будет построено до 2027 года на юге Москвы. Какое именно производство разместится на этих площадках, в мэрии не уточняли.