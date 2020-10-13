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В Москве запустили сервис по продаже и аренде недвижимости под производство

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В Москве запущен сервис для продажи и аренды недвижимости под производство, сообщила пресс-служба столичной администрации.

«На инвестиционном портале города Москвы появился новый функционал для собственников промышленных площадок. Теперь они могут оставить заявку на включение своих объектов в реестр недвижимости, доступной для аренды и покупки», — говорится в сообщении. Услугу предоставляют компаниям, планирующим расширение или локализацию производства в столице. Площадка выбирается под требования, оставленные инвестором, в частности, оптимальное расположение, транспортная связность и возможность подключения к инженерным сетям.

«Сотрудники Агентства промышленного развития города Москвы свяжутся с заявителем, проведут верификацию и осмотр производственного блока. Объекты, отвечающие требованиям законодательства и инженерии, войдут в реестр, а остальным будет выдан мотивированный отказ», — объяснил механизм рассмотрения заявок глава столичного департамента промышленной и инвестиционной политики Александр Прохоров. 

В начале 2020 г. власти Москвы сообщили, что в столице начнется строительство девяти крупных промышленных объектов на участках, которые инвесторы арендуют у городских властей через аукционы. Победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тысячи квадратных метров будет построено до 2027 года на юге Москвы. Какое именно производство разместится на этих площадках, в мэрии не уточняли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных