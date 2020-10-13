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В России резко выросла стоимость аренды загородной недвижимости

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Долгосрочная аренда загородной недвижимости в России в третьем квартале 2020 г. подорожала на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости».

«Цена долгосрочной аренды продемонстрировала внушительный годовой рост в 53% и достигла отметки в 26 000 руб. в месяц по стране», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Стоимость аренды дач выросла на 67% — до 25 000 руб. в месяц, коттеджей — на 36% — до 75 000 руб, домов — на 33% — до 20 000 руб., таунхаусов — на 31% — до 59 000 руб., рассказали в компании. Стоимость продажи загородной недвижимости в третьем квартале также выросла — на 7% в годовом выражении.

Рост цен аналитики связывают с превышением спроса над предложением. «В большинстве регионов готовые на момент возникновения пандемии ликвидные объекты раскупили, либо же владельцы планируют использовать их для собственных нужд в случае нового периода самоизоляции», — объяснили в «Авито».

Больше всего спрос на аренду загородных объектов вырос в Московской, Ленинградской и Саратовской областях, на покупку — в Ленинградской и Московской областях, а также в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных