В России резко выросла стоимость аренды загородной недвижимости

«Цена долгосрочной аренды продемонстрировала внушительный годовой рост в 53% и достигла отметки в 26 000 руб. в месяц по стране», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Стоимость аренды дач выросла на 67% — до 25 000 руб. в месяц, коттеджей — на 36% — до 75 000 руб, домов — на 33% — до 20 000 руб., таунхаусов — на 31% — до 59 000 руб., рассказали в компании. Стоимость продажи загородной недвижимости в третьем квартале также выросла — на 7% в годовом выражении.