В России резко выросла стоимость аренды загородной недвижимости
Долгосрочная аренда загородной недвижимости в России в третьем квартале 2020 г. подорожала на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, к такому выводу пришли аналитики «Авито Недвижимости».
«Цена долгосрочной аренды продемонстрировала внушительный годовой рост в 53% и достигла отметки в 26 000 руб. в месяц по стране», — говорится в сообщении пресс-службы сервиса. Стоимость аренды дач выросла на 67% — до 25 000 руб. в месяц, коттеджей — на 36% — до 75 000 руб, домов — на 33% — до 20 000 руб., таунхаусов — на 31% — до 59 000 руб., рассказали в компании. Стоимость продажи загородной недвижимости в третьем квартале также выросла — на 7% в годовом выражении.
Рост цен аналитики связывают с превышением спроса над предложением. «В большинстве регионов готовые на момент возникновения пандемии ликвидные объекты раскупили, либо же владельцы планируют использовать их для собственных нужд в случае нового периода самоизоляции», — объяснили в «Авито».
Больше всего спрос на аренду загородных объектов вырос в Московской, Ленинградской и Саратовской областях, на покупку — в Ленинградской и Московской областях, а также в Крыму.