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В Москве из-за удаленки может освободиться около 20% офисов

Ведомости

Объем офисных площадей в Москве по текущим договорам может сократиться к июню 2021 г. на 14-18%, или на 250 000 — 332 000 кв. м, говорится в прогнозе PwC и Habidatum, сообщил РБК. По мнению аналитиков, офисы будут освобождаться из-за распространения полного или частичного режима удаленной работы.

В исследовании проанализировали районы Москвы, где находится основное количество офисов. Это «Москва-Сити», территории у Павелецкого и Белорусского вокзалов и район Ленинградского проспекта. Сейчас в этих районах арендовано под офисы почти 1,8 кв. м.

В исследовании говорится, что наибольшее сокращение офисов произойдет в «Москва-Сити» — до 13-17%, или 140 000 — 170 000 кв. м. Максимально будут отказываться от офисов финансовые компании, работодатели в секторе технологий и телекоммуникаций. В районе Ленинградского проспекта объем арендованных офисных площадей может снизиться на 12-16%, или 53 000 — 74 000 кв. м. Аналитики связывают снижение с тем, что в районе расположено много офисов технологических компаний, в которых половина и более сотрудников готовы перейти на смешанную занятость. Офисы у Павелецкого вокзала могут освободиться на 12-17%, или 30 000 — 41 000 кв. м, у Белорусского вокзала - на 10-14%, или 26 000 — 34 000 кв. м.

PwC и Habidatum рассматривали два сценария частичного перехода компаний на удаленную работу. Согласно первому прогнозу аналитиков, работодатели разрешат сотрудникам определять график нахождения в офисе. В зависимости от отрасли на полную удаленку могут перейти от нуля до 19% сотрудников компаний — для них не будут предусмотрены рабочие места в офисе. Часть сотрудников будет постоянно работать в офисе, часть — совмещать работу из дома и из офиса. Согласно второму сценарию, работодатели разрешат перейти на постоянную удаленку до 10% сотрудников. До 56% работников будут один-два дня работать из дома, остальное время — в офисе. 

Авторы исследования пояснили, что, скорее всего, в течение четырех — семи месяцев освободившиеся площади займут новые арендаторы, которые не смогли раньше снять офисы из-за их дефицита.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных