В Москве из-за удаленки может освободиться около 20% офисов
В исследовании проанализировали районы Москвы, где находится основное количество офисов. Это «Москва-Сити», территории у Павелецкого и Белорусского вокзалов и район Ленинградского проспекта. Сейчас в этих районах арендовано под офисы почти 1,8 кв. м.
В исследовании говорится, что наибольшее сокращение офисов произойдет в «Москва-Сити» — до 13-17%, или 140 000 — 170 000 кв. м. Максимально будут отказываться от офисов финансовые компании, работодатели в секторе технологий и телекоммуникаций. В районе Ленинградского проспекта объем арендованных офисных площадей может снизиться на 12-16%, или 53 000 — 74 000 кв. м. Аналитики связывают снижение с тем, что в районе расположено много офисов технологических компаний, в которых половина и более сотрудников готовы перейти на смешанную занятость. Офисы у Павелецкого вокзала могут освободиться на 12-17%, или 30 000 — 41 000 кв. м, у Белорусского вокзала - на 10-14%, или 26 000 — 34 000 кв. м.
PwC и Habidatum рассматривали два сценария частичного перехода компаний на удаленную работу. Согласно первому прогнозу аналитиков, работодатели разрешат сотрудникам определять график нахождения в офисе. В зависимости от отрасли на полную удаленку могут перейти от нуля до 19% сотрудников компаний — для них не будут предусмотрены рабочие места в офисе. Часть сотрудников будет постоянно работать в офисе, часть — совмещать работу из дома и из офиса. Согласно второму сценарию, работодатели разрешат перейти на постоянную удаленку до 10% сотрудников. До 56% работников будут один-два дня работать из дома, остальное время — в офисе.
Авторы исследования пояснили, что, скорее всего, в течение четырех — семи месяцев освободившиеся площади займут новые арендаторы, которые не смогли раньше снять офисы из-за их дефицита.