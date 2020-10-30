В Москве из-за удаленки может освободиться около 20% офисов

В исследовании говорится, что наибольшее сокращение офисов произойдет в «Москва-Сити» — до 13-17%, или 140 000 — 170 000 кв. м. Максимально будут отказываться от офисов финансовые компании, работодатели в секторе технологий и телекоммуникаций. В районе Ленинградского проспекта объем арендованных офисных площадей может снизиться на 12-16%, или 53 000 — 74 000 кв. м. Аналитики связывают снижение с тем, что в районе расположено много офисов технологических компаний, в которых половина и более сотрудников готовы перейти на смешанную занятость. Офисы у Павелецкого вокзала могут освободиться на 12-17%, или 30 000 — 41 000 кв. м, у Белорусского вокзала - на 10-14%, или 26 000 — 34 000 кв. м.