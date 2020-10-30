В центре Москвы продали рекордное за четыре года количество элитных квартир

Ранее сообщалось, что, по данным Knight Frank, сделок по покупке элитного жилья в Москве за первое полугодие было на 30% меньше, чем в тот же период в 2019 г. В то же время, в среднем, как подсчитали в компании, элитные объекты подорожали за полугодие на 8% — до 1,253 млн руб. за 1 кв. м, премиальные объекты выросли в цене на 6% — до 642 тыс. руб. за 1 кв. м.