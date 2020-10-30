В центре Москвы продали рекордное за четыре года количество элитных квартир
В Центральном административном округе (ЦАО) Москвы за три квартала 2020 г. продали 446 элитных квартир в новостройках. Это рекордное число за последние четыре года, говорится в исследовании реэлторской компании Kalinka Group, которое есть у «Ведомостей».
«По итогам 3-х кварталов 2020 года на первичном рынке элитной жилой недвижимости ЦАО было продано 446 квартир, что побило 4-х летний рекорд этого же квартала и дало свыше 50% сделок за все три квартала», — говорится в исследовании. Суммарная площадь приобретенных объектов составила 104,7 тыс. кв. м.
В целом по всей Москве за три квартала 2020 г. количество сделок выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., покупатели приобрели 135,7 тыс. кв. м. элитного жилья в новостройках. В исследовании Kalinka Group говорится, что спрос значительно вырос в третьем квартале, так как покупателей, которые стремились сохранить свои накопления в период нестабильности, к покупке «подталкивает опасение роста цен на жилье на фоне колебания курса валют и влияние действующей пандемии на экономику страны».
На рост числа сделок в третьем квартале повлияло также и то, что часть из них была отложена весной, считают в Kalinka Group. «Наибольшее число сделок пришлось на август и сентябрь 2020 года, в которые были заключены более 43% договоров приобретения недвижимости», — говорится в исследовании.
В то же время предложение нового элитного жилья в 2020 г. сокращается, отмечают в реэлторской компании. «По сравнению с концом 2019 года, объем предложения «в штуках» уменьшился на 13% (до 2 791 лотов), а в квадратных метрах на 9%, составив порядка 363 тыс. кв. м.», — говорится в исследовании. Цены на элитное жилье в целом по Москве, по подсчетам Kalinka Group, выросли на 7%.
Ранее сообщалось, что, по данным Knight Frank, сделок по покупке элитного жилья в Москве за первое полугодие было на 30% меньше, чем в тот же период в 2019 г. В то же время, в среднем, как подсчитали в компании, элитные объекты подорожали за полугодие на 8% — до 1,253 млн руб. за 1 кв. м, премиальные объекты выросли в цене на 6% — до 642 тыс. руб. за 1 кв. м.