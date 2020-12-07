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«Сафмар» хочет открыть коворкинги в своих отелях в Москве

Ведомости

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева ведет переговоры с сетями коворкингов об открытии на территории своих отелей гибких офисных пространств. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» с ссылкой на инвестиционного директора по гостиничному бизнесу группы компаний «Сафмар» Татьяна Веллер. С какими конкретно сетями ведутся переговоры, Веллер не уточнила.

«Мы ведем переговоры с несколькими сетями коворкингов. В настоящее время мы высчитываем финансовую модель, затраты на переоборудование. В основном это будут отели, расположенные на Тверской улице. В ближайшие две-три недели будем объявлять о сотрудничестве», — сказала Веллер.

Номера класса «Люкс», по ее словам, не отдадут под коворкинги. Также их не планируется открывать в отелях «Националь» и Marriott Moscow Royal Aurora. Согласно данным официального сайта гостиничного холдинга «Сафмар плаза», компания управляет тремя отелями Marriott — Grand, Royal Aurora, и Tverskaya, отелем Sheraton Palace, а также отелем Hilton и двумя отелями Holiday Inn.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных