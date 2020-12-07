«Сафмар» хочет открыть коворкинги в своих отелях в Москве

«Мы ведем переговоры с несколькими сетями коворкингов. В настоящее время мы высчитываем финансовую модель, затраты на переоборудование. В основном это будут отели, расположенные на Тверской улице. В ближайшие две-три недели будем объявлять о сотрудничестве», — сказала Веллер.