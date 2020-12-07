«Сафмар» хочет открыть коворкинги в своих отелях в Москве
Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева ведет переговоры с сетями коворкингов об открытии на территории своих отелей гибких офисных пространств. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» с ссылкой на инвестиционного директора по гостиничному бизнесу группы компаний «Сафмар» Татьяна Веллер. С какими конкретно сетями ведутся переговоры, Веллер не уточнила.
«Мы ведем переговоры с несколькими сетями коворкингов. В настоящее время мы высчитываем финансовую модель, затраты на переоборудование. В основном это будут отели, расположенные на Тверской улице. В ближайшие две-три недели будем объявлять о сотрудничестве», — сказала Веллер.
Номера класса «Люкс», по ее словам, не отдадут под коворкинги. Также их не планируется открывать в отелях «Националь» и Marriott Moscow Royal Aurora. Согласно данным официального сайта гостиничного холдинга «Сафмар плаза», компания управляет тремя отелями Marriott — Grand, Royal Aurora, и Tverskaya, отелем Sheraton Palace, а также отелем Hilton и двумя отелями Holiday Inn.