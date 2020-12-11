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«Известия» сообщили о подорожании жилья в 2021 году

Ведомости

Норматив стоимости одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2021 г. составит 49 173 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя. По данным источников газеты, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин должен подписать такой документ до конца этого года. Стоимость квадратного метра жилья в среднем вырастет на 539 руб. по сравнению с вторым полугодием 2020 г, отметило издание. 

Наибольший рост цен ожидается в Москве и регионах Дальнего Востока: Амурской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра жилого помещения вырастет в этих регионах на 8-9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цены на квадратный метр жилья увеличатся в пределах 4 тыс. руб., отметило издание. 

В 17 регионах ожидается, что рост цен составит 2-3 тыс. руб., в 26 регионах — на 2 тыс. руб и меньше. В 34 регионах России цены на квадратный метр жилья сохранятся на прежнем уровне. В одном регионе  - в Бурятии — цена квадратного метра снизится с 78 180 руб. до 61 260 руб. Самое дешевое жилье в первом полугодии 2021 г. будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области — от 31,5 тыс. руб. за квадратный метр. 

В конце ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о риске снижения доступности жилья в России. По ее словам, рост цен на жилье на первичном рынке в России в условиях действия льготной ипотечной программы под 6,5% опережает инфляцию и темпы увеличения доходов населения, поэтому доступность недвижимости в стране может снизиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных