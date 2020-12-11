«Известия» сообщили о подорожании жилья в 2021 году

В 17 регионах ожидается, что рост цен составит 2-3 тыс. руб., в 26 регионах — на 2 тыс. руб и меньше. В 34 регионах России цены на квадратный метр жилья сохранятся на прежнем уровне. В одном регионе - в Бурятии — цена квадратного метра снизится с 78 180 руб. до 61 260 руб. Самое дешевое жилье в первом полугодии 2021 г. будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области — от 31,5 тыс. руб. за квадратный метр.