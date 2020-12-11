«Известия» сообщили о подорожании жилья в 2021 году
Норматив стоимости одного квадратного метра жилья в первом полугодии 2021 г. составит 49 173 руб., сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект приказа Минстроя. По данным источников газеты, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин должен подписать такой документ до конца этого года. Стоимость квадратного метра жилья в среднем вырастет на 539 руб. по сравнению с вторым полугодием 2020 г, отметило издание.
Наибольший рост цен ожидается в Москве и регионах Дальнего Востока: Амурской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях. Цена квадратного метра жилого помещения вырастет в этих регионах на 8-9,5 тыс. руб. В Якутии и Ленинградской области цены на квадратный метр жилья увеличатся в пределах 4 тыс. руб., отметило издание.
В 17 регионах ожидается, что рост цен составит 2-3 тыс. руб., в 26 регионах — на 2 тыс. руб и меньше. В 34 регионах России цены на квадратный метр жилья сохранятся на прежнем уровне. В одном регионе - в Бурятии — цена квадратного метра снизится с 78 180 руб. до 61 260 руб. Самое дешевое жилье в первом полугодии 2021 г. будет в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Брянской области — от 31,5 тыс. руб. за квадратный метр.
В конце ноября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о риске снижения доступности жилья в России. По ее словам, рост цен на жилье на первичном рынке в России в условиях действия льготной ипотечной программы под 6,5% опережает инфляцию и темпы увеличения доходов населения, поэтому доступность недвижимости в стране может снизиться.