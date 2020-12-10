Крупные застройщики с комплексными проектами рассчитывают на господдержку

Крупные застройщики с комплексными проектами рассчитывают на господдержкуМелким и средним компаниям придется объединиться с ними или уйти с рынка
Сейчас, по данным Минэкономразвития, более половины объема строительных работ в России обеспечивают несколько городов. Много строят московская и петербургская агломерации, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская, Иркутская области, республики Татарстан и Башкортостан, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. «До 70% [нового] строительства у нас дают крупные города», – говорит Вениамин Голубицкий, президент «Кортрос».
Но «качественные благоустроенные дома должны быть во всех регионах», заявил на организованном «Ведомостями» форуме МРЕФ-2020 Геннадий Щербина, президент группы «Эталон». Группа строит в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, но недавно объявила о выходе в новые города, прежде всего миллионники. По словам Щербины, там у населения есть потребность в улучшении жилищных условий, т. е. спрос на новое жилье. Но пока у девелопера «нет решения, как туда правильно зайти», ясно лишь, что нужна помощь государства. «Банки, которые дают проектное финансирование, через сито процеживают каждый проект», – рассказывает Щербина. Девелоперам не так и просто получить деньги на стройку. Впрочем, Минстрой в лице нового министра Ирека Файзуллина пообещал застройщикам на МРЕФ-2020 упрощение нормативной базы, снижение требований к проектным организациям, чтобы им легче было доказать состоятельность проектов.