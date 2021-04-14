Минстрой назвал лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Замминистра подчеркнул, что Минстрой поддерживает продление программы льготной ипотеки, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. В настоящий момент мера, введенная в апреле прошлого года как антикризисная, действует до 1 июля. Правительство намерено продлить ее, тогда как Банк России выступает против, допуская лишь возможность сохранить программу частично. Регулятор ссылается на «перегрев» на рынке, когда на фоне низких процентных ставок спрос на жилье стал расти, вследствие чего возник дефицит недвижимости и цены на нее стали повышаться ускоренными темпами.