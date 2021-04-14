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Минстрой назвал лучшее время для покупки квартиры в новостройке

Ведомости

Лучше всего приобрести квартиру в новостройке прямо сейчас, заявил 14 апреля в ходе сессии Красноярского экономического форума (КЭФ) 2021 заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин.

«Сегодня самое лучшее время, чтобы покупать квартиры на первичном рынке с использованием льготных программ», — сказал он. 

Замминистра подчеркнул, что Минстрой поддерживает продление программы льготной ипотеки, позволяющей приобрести жилье в новостройке по фиксированной ставке не выше 6,5% годовых. В настоящий момент мера, введенная в апреле прошлого года как антикризисная, действует до 1 июля. Правительство намерено продлить ее, тогда как Банк России выступает против, допуская лишь возможность сохранить программу частично. Регулятор ссылается на «перегрев» на рынке, когда на фоне низких процентных ставок спрос на жилье стал расти, вследствие чего возник дефицит недвижимости и цены на нее стали повышаться ускоренными темпами.

Стасишин заявил, что сейчас программу нужно «подстроить» и «дифференцировать» с учетом политики ЦБ, который на последнем заседании по ключевой ставке впервые с 2018 г. повысил этот показатель: с исторически минимальных 4,25% до 4,5% годовых. Кроме того, в программу нужно включить возможности индивидуального жилищного строительства (ИЖС), резюмировал представитель Минстроя.

Замминистра добавил, что на данный момент льготные ипотечные программы, которые действуют в России, формируют гарантированный спрос, позволяющий застройщикам «спокойно покупать земельные участки, получать разрешение на строительство, проектное финансирование и прогнозировать свои прокаты со сроком реализации пока 2-3 года». 

На фоне действия льготной программы под 6,5% объем долговых обязательств населения по ипотечным кредитам к 1 января 2021 г. впервые в истории превысил 9 трлн руб. В 2020 г. российские банки выдали россиянам 1,7 млн ипотечных кредитов на сумму 4,3 трлн руб. Это также является максимальным показателем за всю историю рынка.

Ранее по теме: В правительстве назвали причины роста цен на жилье в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных