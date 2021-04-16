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Росреестр предложил амнистировать самострои в России

Ведомости

В сентябре 2020 г. в Госдуму внесут законопроект, который позволит легализовать жилые самострои, воздвигнутые до 1998 г. Об этом рассказал журналистам руководитель Росреестра Олег Скуфинский, передает «РИА Новости». 

По его данным, в среднем в каждом регионе насчитывается от одной до шести тыс. подобных самостроев, у которых нет необходимой документации. При этом он отметил, что регионами, как правило, не ведется учет подобных объектов, поэтому учет самостроев потребует проведения инвентаризации. 

Принятие законопроекта позволит увеличить объем собираемых налогов на имущество, а также «снизить социальную напряженность», считает Скуфинский. По его словам, «для многих людей, живущих в подобных домах десятилетиями, это единственное жилье, а также сократить количество судебных споров, связанных с признанием прав на такие объекты». 

Законопроект об амнистии самостроев уже обсуждался в марте 2021 г. в Совете Федерации при участии профильных ведомств — Минстроя, Росреестра, а также глав регионов. Росреестр тогда предложил безвозмездно передавать участки под объектами-самостроями в собственность живущим в них людям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных