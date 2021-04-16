Росреестр предложил амнистировать самострои в России

По его данным, в среднем в каждом регионе насчитывается от одной до шести тыс. подобных самостроев, у которых нет необходимой документации. При этом он отметил, что регионами, как правило, не ведется учет подобных объектов, поэтому учет самостроев потребует проведения инвентаризации.