Росреестр предложил амнистировать самострои в России
В сентябре 2020 г. в Госдуму внесут законопроект, который позволит легализовать жилые самострои, воздвигнутые до 1998 г. Об этом рассказал журналистам руководитель Росреестра Олег Скуфинский, передает «РИА Новости».
По его данным, в среднем в каждом регионе насчитывается от одной до шести тыс. подобных самостроев, у которых нет необходимой документации. При этом он отметил, что регионами, как правило, не ведется учет подобных объектов, поэтому учет самостроев потребует проведения инвентаризации.
Принятие законопроекта позволит увеличить объем собираемых налогов на имущество, а также «снизить социальную напряженность», считает Скуфинский. По его словам, «для многих людей, живущих в подобных домах десятилетиями, это единственное жилье, а также сократить количество судебных споров, связанных с признанием прав на такие объекты».
Законопроект об амнистии самостроев уже обсуждался в марте 2021 г. в Совете Федерации при участии профильных ведомств — Минстроя, Росреестра, а также глав регионов. Росреестр тогда предложил безвозмездно передавать участки под объектами-самостроями в собственность живущим в них людям.