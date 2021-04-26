Путин поручил ФАС доложить о проверке обоснованности роста цен на жилье

В ходе совещания Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Влияние на стоимость жилья оказывает комплекс факторов: рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, переход на проектное финансирование, рассказал он.