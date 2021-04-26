Путин поручил ФАС доложить о проверке обоснованности роста цен на жилье
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 15 мая доложить о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье во всех субъектах.
«Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 г.», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства, которое состоялось 8 апреля.
В ходе совещания Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Влияние на стоимость жилья оказывает комплекс факторов: рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, переход на проектное финансирование, рассказал он.
Позже пресс-служба ФАС сообщила, что по итогам проверки обоснованности роста цен на жилье ведомство обнаружило признаки картельного сговора производителей металлопроката.