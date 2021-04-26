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Путин поручил ФАС доложить о проверке обоснованности роста цен на жилье

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 15 мая доложить о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье во всех субъектах.

«Федеральной антимонопольной службе провести проверку обоснованности цен, сложившихся на первичном рынке жилья (по каждому субъекту Российской Федерации). Доклад – до 15 мая 2021 г.», – говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля. Поручение дано по итогам совещания президента с членами правительства, которое состоялось 8 апреля.

В ходе совещания Путин поручил проверить обоснованность роста цен на жилье и отметил, что в среднем по России цены выросли на 12%, но в некоторых регионах динамика была выше. После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье. Влияние на стоимость жилья оказывает комплекс факторов: рост цен на строительные материалы, нехватка рабочей силы, льготная ипотека, пандемия коронавируса, переход на проектное финансирование, рассказал он.

Позже пресс-служба ФАС сообщила, что по итогам проверки обоснованности роста цен на жилье ведомство обнаружило признаки картельного сговора производителей металлопроката.

Ранее по теме: ФАС нашла признаки картельного сговора при проверке роста цен на жилье

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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